Bientôt des camions de 60 tonnes et 25 mètres sur nos routes

Les 38 tonnes sur nos routes, c'est peut-être fini. Une directive européenne qui prévoit la modification des dimensions autorisées pour les véhicules circulant dans l’Union européenne vient d'être a été entérinée la semaine dernière par 330 voix pour et 207 contre. Cela signifie que cette dernière autorise les poids lourds à rallonge avec deux ou trois remorques vont être autorisés désormais à circuler sur nos routes. En clair, l'adoption de ce texte va autoriser les camions pouvant mesurer jusqu'à 25 mètres de long et pesant jusqu’à 60 tonnes. Aujourd'hui, en France, les poids lourds ne peuvent mesurer plus de 18,75 mètres de long et peser plus de 44 tonnes. La nouvelle directive adapte ces seuils pour faciliter la décarbonation des camions, en prenant notamment en compte le poids des batteries, et ainsi généraliser le poids maximal à 44 tonnes.

Des arguments qui dépaysent fortement à de nombreux euro-députés français et notamment les écologistes, qui estiment : «Les camions électriques, aujourd'hui, on ne les a pas. Cela va juste ouvrir la boîte de Pandore pour les camions au diesel », qui pourront, eux aussi, être plus lourds. Les élus évoquent aussi des soucis de sécurité tels que des distances de freinage plus longues, des problèmes de circulation mais aussi d'infrastructures qui ne seraient pas adaptées.

Il faut toutefois signaler que ces camions circulent déjà dans quelques rares pays comme la Suède, la Finlande, l'Espagne et le Portugal, mais ils pourraient aussi être présents ailleurs. Toutefois, pour traverser l'Europe, ces nouveaux ensembles vont devoir obtenir l'autorisation de tous les pays traversés. En effet, chaque État membre de l'UE est libre de fixer ses propres règles, mais pour que les poids lourds puissent sortir du pays, il faut un accord bilatéral avec le voisin si les dimensions du véhicule dépassent les seuils fixés au niveau communautaire.

Il reste donc encore beaucoup de choses à définir avant de voir débouler ces énormes camions sur nos routes.