Bison Futé - Prévisions du 21 au 24 août 2020 : samedi rouge pour les retours

Vendredi 21 août

Retours : orange au niveau national

Clairement, la situation se calme pour le sens des départs. Pour la première fois depuis le début de l'été, c'est 100 % vert dans ce sens le vendredi (et dimanche aussi). Forcément, à l'approche de la rentrée, c'est surtout chargé pour les retours. Là, Bison Futé sort le drapeau orange dès le vendredi, certains anticipant leur retour. Il conseille de rejoindre l'Ile-de-France avant 10 heures ou après 21 heures. Ce sera chargé sur l'A7 de Marseille à Orange de 12 à 19 heures et l'A9 de Narbonne à Orange de 15 à 20 heures. L'accès à l'A10 du côté de Bordeaux sera compliqué de 14 à 20 heures. Attention aussi à une longue attente pour le tunnel du Mont-Blanc depuis l'Italie.

Samedi 22 août

Départs : rouge le long de la Méditerranée, orange pour le reste du pays

Retours : rouge au niveau national

Si c'est la fin des vacances pour de nombreux Français, ce sera aussi pour d'autres le moment d'enfin partir. Dans le sens des départs, Bison Futé voit donc encore rouge sur la Côte d'Azur et orange ailleurs. Mieux vaut passer le péage de Saint-Arnoult sur l'A10 avant 8 heures ou après 13 heures. Il y aura toujours des bouchons sur l'A7 de Lyon à Marseille et l'A9 d'Orange à Narbonne de 9 à 19 heures. Sur l'A10, ça coincera entre Orléans et Tours de 11 à 14 heures. Attention aussi à l'A11 entre Paris et Le Mans de 11 à 13 heures.

Mais en toute logique, ce sera dans le sens des retours que ce sera le plus chargé, avec un drapeau rouge national. Ce sera logiquement très encombré sur l'A7 Orange/Lyon et l'A9 Montpellier/Orange de 11 à 18 heures. Sur l'A10, cela coincera de Poitiers à Bordeaux de 10 à 20 heures. L'A61 Narbonne/Toulouse sera très encombrée de 10 à 15 heures. L'A11 de Le Mans à Paris sera au ralenti de 15 à 17 heures. Attention à nouveau au passage du Mont-Blanc, avec une heure d'attente de 16 à 21 heures côté italien.

Dimanche 23 août

Retours : orange au niveau national

Retour au vert pour les départs, ce sera un jour idéal pour les chanceux qui partent. En revanche, pour les retours, Bison Futé voit encore tout orange dimanche. Pour ceux qui vont rejoindre l'Ile-de-France, il faut arriver avant 10 heures par l'A10 et 12 heures par l'A6. Le passage à Bordeaux sera encore difficile de 12 à 18 heures. Et sans surprise, cela coincera encore sur les A7 et A9 dans les sens Marseille/Orange et Narbonne Orange de 11 à 20 heures.

Lundi 24 août

Retours : orange au niveau national

Il y aura des retardataires dans le sens des retours ! Ils s'ajouteront à ceux qui reprendront le chemin du travail. Ce sera donc encore orange. Sur l'A10, en direction de Paris, il faudra passer le péage de Saint-Arnoult avant 11 heures. Il y aura des bouchons sur l'A7 de Marseille à Lyon de 10 à 19 heures, et sur l'A6 Lyon/Beaune de 15 à 19 heures.

> Toutes les prévisions sur le site de Bison Futé.