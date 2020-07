Bison Futé - Prévisions du 24 au 26 juillet 2020 : samedi rouge foncé

Vendredi 24 juillet

Départs : orange au niveau national

Retours : orange dans le Sud-Ouest et le long de la Méditerranée

De nouveau, Bison Futé hisse le drapeau orange pour vendredi. Vous serez nombreux à prendre la route dès la mi-journée. Bison Futé conseille de quitter l'Ile-de-France avant midi. La circulation sera difficile sur l'A6 entre Beaune et Lyon de 11 à 17 heures, l'A7 entre Lyon et Marseille et l'A9 entre Orange et Narbonne du déjeuner au dîner. Il en sera de même sur l'A10 entre Orléans et Tours. Par ailleurs, l'accès au tunnel du Mont-Blanc demandera de la patience, avec plus d'une heure d'attente l'après-midi.

Certains prendront de l'avance dans l'autre sens, celui des retours. Bison Futé voit orange sur une bonne partie de la moitié sud. La circulation sera très dense sur les A7 Marseille/Lyon et A9 Montpellier/Orange. Le passage par Bordeaux sera compliqué de 11 à 20 heures. Il en sera de même pour Clermont-Ferrand et Toulouse dès 15 heures.

Samedi 25 juillet

Départs : rouge au niveau national

Retours : orange dans le Grand Ouest et le long de la Méditerranée

Pour la première fois de l'été, Bison Futé déconseille de rouler sur la journée du samedi, conseillant d'attendre le dimanche ! Samedi, des bouchons se formeront dès 6 heures du matin et vont persister jusqu'en début de soirée. Si vous prenez la route, il faut quitter Paris avant 6 heures. La circulation sera au ralenti sur l'A6 entre Beaune et Lyon de 10 à 12 heures, sur l'A7 Lyon/Orange et l'A9 entre Montpellier et Narbonne de 9 à 18 heures. D'autres axes vers le sud seront très utilisés. Bison Futé met en garde ainsi pour l'A71 entre Orléans et Clermont de 11 à 13 heures. Il y aura aussi beaucoup de monde sur l'A13 entre Paris et Rouen (pic de 11 à 13 heures) et sur l'A11 Le Mans/Nantes (9 à 15 heures).

Dans le sens des retours, l'orange n'est pas encore général, se limitant aux zones les plus touristiques. Bison Futé attire l'attention sur les A7 et A9 dans le sens de la remontée, mais aussi le passage à Aix-en-Provence sur l'A8.

