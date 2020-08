Bison Futé - Prévisions du 28 au 30 août 2020 : encore du rouge pour les derniers retours

Voilà, c'est fini. Les grandes vacances touchent à leur fin, c'est la dernière fois de l'été que Bison Futé sort ses drapeaux colorés. Et avec une rentrée la semaine prochaine, les derniers gros bouchons seront dans le sens des retours.

D'ailleurs, pour ceux qui commencent leurs vacances en profitant de l'après-saison, la voie est royale, c'est drapeau vert. Il y a juste une touche d'orange en Ile-de-France, le vendredi. Bison Futé conseille de quitter Paris avant 14 heures.

En revanche, ce sera donc plus compliqué pour les retours. Vendredi, Bison Futé voit rouge en Ile-de-France et orange pour le reste du pays. L'A7 sera très chargée entre Orange et Lyon de 9 à 21 heures. Ce sera aussi difficile sur l'A9 de Perpignan à Nîmes de 11 à 19 heures. Attention pour le retour depuis l'Italie en passant par le tunnel du Mont-Blanc : il y aura plus de deux heures d'attente en fin d'après-midi !

Samedi, toujours pour les retours, ce sera rouge pour toute la France. Bison Futé conseille d'accéder au péage de l'A10 en Ile-de-France avant 10 heures. L'A10 sera saturée entre Bordeaux et Poitiers de 10 à 19 heures. Ce sera sans surprise compliqué sur les A7 et A9 entre Perpignan, Orange et Lyon, de 9 à 20 heures. L'A62 dans le sens Toulouse/Agen sera chargée de 10 à 17 heures.

Certains attendront le dernier jour pour revenir. Ce sera donc encore orange dimanche. En Ile-de-France, accédez au péage de l’A10 et au péage de l’A6 avant 11 heures. Évitez l’autoroute A10 entre Saintes et Poitiers, de 11 à 18 heures. Enfin, ce sera encore dur sur l'A7, entre Orange et Lyon et entre Marseille et Salon-de-Provence, de 9 à 21 heures !

> Toutes les prévisions sur le site de Bison Futé