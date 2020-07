BMW : les salaires des dirigeants désormais liés aux objectifs climatiques

En réponse à

C'est sûr, il vaut mieux ne rien faire. Ne pas voir que la biodiversite s'amenuise, que le plastique envahit les océans, et que le dérèglement climatique continue avec la fonte des pôles. Continuer à vivre comme si aucun enjeu écologique n'existait, c'est tellement plus lucide et moins nauséabond.