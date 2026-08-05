Bornes de recharge : comment éviter les pièges et cette nouvelle arnaque en plein essor ?

D’après les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les ventes de véhicules électriques ont dépassé le cap des 20 millions d’unités en 2025. Une progression qui se poursuit puisque, depuis le début de l’année 2026, plus de 23 millions de véhicules électriques ont déjà été vendus. De son côté, l’Union européenne poursuit sa politique de décarbonation en déployant massivement des bornes de recharge électrique. Mais cette évolution s’accompagne également de son lot d’arnaques.

Depuis plusieurs années, une fraude aux faux QR codes s’est développée. Baptisée « quishing » (contraction de QR code et de phishing), cette arnaque consiste à coller un faux QR code par-dessus ou à la place de celui installé par l’opérateur sur une borne de recharge électrique publique.

Une fois le QR code frauduleux scanné par un utilisateur, celui-ci est redirigé vers une fausse page qui reprend l’apparence du site officiel de l’opérateur. La victime est alors invitée à effectuer un paiement, permettant aux escrocs de récupérer ses données bancaires. L’arnaque est encore plus poussée dans certains scénarios, car parfois la véritable page de paiement s’affiche ensuite, permettant à la recharge de s’effectuer en bonne et due forme, et vous laissant croire que tout s'est finalement bien passé.

Une arnaque au-delà des bornes de recharge

Mais ce type d’arnaque ne concerne pas uniquement les bornes de recharge électrique. Il touche également les horodateurs. Le principe reste identique : l’utilisateur scanne un faux QR code, est redirigé vers une page frauduleuse, effectue un paiement et transmet involontairement ses informations bancaires aux fraudeurs.

Dans ce cas, la victime peut subir une double peine. Elle risque non seulement de perdre de l’argent à la suite du vol de ses données bancaires, mais également de recevoir une amende pour stationnement impayé.

Comment éviter l’arnaque ?

Pour éviter de devenir victime de cette fraude, quelques précautions simples permettent de réduire considérablement les risques :

– Inspectez le QR code avant de le scanner. Un autocollant collé par-dessus un autre, une impression de mauvaise qualité ou un élément qui semble avoir été ajouté récemment doivent éveiller votre vigilance.

– Privilégiez l’application officielle de l’opérateur de recharge lorsque cela est possible.

– Vérifiez toujours l’adresse du site Internet après avoir scanné un QR code. Le nom de domaine doit correspondre exactement à celui de l’opérateur officiel.

– Méfiez-vous des pages comportant des fautes d’orthographe, une mise en page approximative ou un sentiment d’urgence injustifié.

– N’autorisez pas automatiquement les actions proposées après le scan d’un QR code lorsque votre smartphone vous en donne la possibilité.

– En cas de doute, contactez directement l’opérateur indiqué sur la borne plutôt que de poursuivre la procédure de paiement.

– Activez l’authentification multifacteur (MFA) sur vos comptes afin de limiter les conséquences d’un éventuel vol d’identifiants.

– Maintenez votre smartphone à jour et utilisez une solution de sécurité reconnue capable de détecter les sites frauduleux.

Que faire si vous pensez avoir été victime ?

Si vous avez renseigné vos coordonnées bancaires sur un site que vous estimez frauduleux, vous pouvez :

– Bloquez immédiatement votre carte bancaire via votre application bancaire ou en contactant votre établissement ;

– Surveillez attentivement vos opérations afin de détecter d’éventuels paiements frauduleux ;

– Signalez l’escroquerie à votre banque ;

– Effectuez un signalement sur Cybermalveillance.gouv.fr ou auprès des autorités compétentes.

En définitive, la vigilance reste le meilleur rempart contre ce type d’arnaque.