À son tour, Mercedes souhaite le retour d’une technologie qui a fait ses preuves

« L’industrie, dans son ensemble, est peut-être allée trop loin ». Voici ce qu’a déclaré Ola Källenius, le patron de Mercedes, au sujet des commandes tactiles. Une réflexion qu’il n’est pas le seul à avoir puisque Volkswagen a fait marche arrière en réintroduisant des commandes physiques, notamment sur ses volants. L’année dernière, Hyundai avouait que « l’écran n’était qu’une distraction » et a évoqué une réduction de la taille des écrans. En attendant de voir si cela sera effectivement le cas, la dernière Ioniq 3 conserve de vrais boutons sur le volant ou pour régler la climatisation.

Chez Mercedes, on se targue de proposer en option un écran géant à bord de la dernière Classe C puisqu’il mesure un mètre de long. C’est simple, il s’agit du plus grand écran de la production actuelle. Le patron de Mercedes ne remet pas en question la taille, mais reconnaît que la réduction des commandes physiques est allée trop loin : « Il arrive que l’on aille trop vite en besogne, en privilégiant la technologie pour la technologie au risque de négliger quelque peu le client. Désormais, vous nous verrez réintroduire les boutons les plus pertinents. »

Utilisable par un enfant de cinq ans

Pour autant, Mercedes ne va pas abandonner la course à l’écran : « Nous consacrons un temps considérable à l’interface utilisateur. Je passe des heures chaque année à en discuter avec nos ingénieurs ; nous plaisantons souvent en disant que le système doit être suffisamment simple pour être utilisé aussi bien par un enfant de cinq ans que par un membre du conseil d’administration de Mercedes. C’est là tout l’enjeu : une fois que l’on s’y est habitué, cela devient une seconde nature. »

On espère ainsi une plus grande simplicité d’utilisation de certaines fonctions à l’image du toit panoramique qui nécessite deux manipulations sur l’écran sur la dernière Classe C.