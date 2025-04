Pour Hyundai, l'écran central "n'est qu'une distraction"

Les constructeurs automobiles sont-ils allés trop loin dans la disparition des commandes physiques ? Assurément, puisque nous déplorons très régulièrement l’utilisation d’un écran tactile pour accéder à des fonctions simples comme le réglage du chauffage par exemple.

La voix des journalistes et des automobilistes aurait-elle été entendue ? Il semble que oui, puisqu’après Volkswagen qui a promis le retour des boutons physiques en précisant qu'une « voiture n’est pas un téléphone », c’est au tour de Hyundai de faire de même.

Le responsable du design de la marque, Simon Loasby, a indiqué lors du dernier salon de Séoul que les boutons physiques seront conservés sur les prochaines générations de modèles. La démarche va plus loin puisque les écrans d’infodiverstissement pourraient être plus petits avec des logiciels plus simples à utiliser afin d’améliorer la sécurité.

Une question de sécurité

Le designer a ainsi déclaré que « notre vision pour nos intérieurs de nouvelle génération est que le moyen le plus sûr est de garder les yeux sur la route autant que possible […], nous avons rapidement compris que l’écran central n’était en réalité qu’une distraction ».

Le terme "rapidement" semble un peu exagéré puisque cela fait de trop nombreuses années que les écrans distraient les conducteurs. Quoi qu’il en soit, cette prise de conscience est une bonne nouvelle, même si la course aux écrans est toujours d’actualité dans l’industrie automobile.

Vers un retour de l'analogique ?

Hyundai précise que « les écrans ne doivent pas vous obliger à accéder à des sous-menus pour des opérations qui auparavant ne nécessitaient des boutons ». De la logique en somme.

Tout en voulant réduire les interactions avec les écrans, la marque rappelle toutefois qu’ils permettent « d’économiser beaucoup d’outils » et donc de réduire les coûts. Par ailleurs, Luc Donckerwolke à la tête du design chez Genesis pense que l’industrie automobile dans son ensemble « verra le retour de l’analogique et la réduction du nombre d’écrans dans une ou deux générations ».