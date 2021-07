Bornes de recharge : leur nombre monte trop doucement

Barbara Pompili, ministre de la Transition Écologique, a annoncé que la France compte à ce jour 43 700 bornes de recharge pour les véhicules électriques ouvertes au public. À l'heure des grands départs en vacances, elle a souligné que la moitié des aires d'autoroute sont équipées d'une borne de recharge rapide (pour rappel, toutes les aires devront être équipées avant 2023).

11 000 bornes ont été installées au cours du premier semestre 2021, ce qui a fait augmenter le nombre total de bornes de 33 %. La ministre s'est montrée satisfaite. Toutefois, l'objectif fixé par le gouvernement en octobre 2020 semble inatteignable, à savoir 100 000 bornes à la fin de cette année.

Le ministère met en avant une grosse accélération de l'installation des bornes ces dernières semaines. En mai et en juin, 5 000 bornes ont été installées, ce qui était le nombre total sur une année pleine jusqu'à 2020 ! Mais à ce rythme, cela ferait 15 000 bornes de plus au second semestre, soit à peine 60 000 en fin d'année.

La France va devoir accélérer les cadences suite à l'annonce de la fin de la vente de véhicules thermiques en Europe en 2035. La loi européenne compte d'ailleurs obliger les États membres à "installer des points de recharge et de ravitaillement à intervalles réguliers sur les grands axes routiers : tous les 60 kilomètres pour la recharge électrique et tous les 150 kilomètres pour le ravitaillement en hydrogène".

Au total, à ce jour, en ajoutant les bornes sur les domaines publics et privés (c’est-à-dire avec les parkings d'entreprise, les copropriétés, les domiciles particuliers), il y a 612 000 points de recharge.