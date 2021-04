Bornes électriques : le gouvernement veut faciliter l'installation dans les copropriétés

Le gouvernement a heureusement pris conscience que la hausse des ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables doit s'accompagner d'un développement rapide d'un réseau de bornes de recharge.

Il a d'ailleurs fixé un objectif de 100 000 bornes accessibles au public d'ici la fin de cette année. En février, il y en avait un peu plus de 30 000. Pour atteindre son ambitieux but, le gouvernement compte sur les efforts des collectivités territoriales et des grandes entreprises, notamment les chaînes de supermarché, avec bien sûr des aides financières.

Toutefois, la recharge se fait d'abord au domicile. Et elle reste compliquée pour ceux qui habitent en appartement. D'ailleurs, une étude d'Enedis nous apprenait en début d'année que 57 % des possesseurs d'un véhicule électrique habitant en immeuble se branchaient depuis leur appartement ! Bonne nouvelle : il va y avoir du nouveau. Dans le cadre de l'examen du projet de loi climat, les députés ont adopté un dispositif pour accélérer l'installation de bornes dans les immeubles en copropriété.

Il existe déjà le droit à la prise, à ses frais avec compteur séparé, qui a d'ailleurs été assoupli début 2021 (avec la possibilité de mettre une prise en extérieur). La nouvelle idée est de proposer un mécanisme de financement alternatif selon lequel seuls "les utilisateurs des infrastructures prendront en charge le remboursement des bornes", également cofinancées par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Plusieurs copropriétaires peuvent donc s'unir mais sans faire payer tout le monde.

Le gouvernement souhaite ainsi lever un frein, et éviter des blocages par des habitants qui ne comptent pas se servir des bornes et ne veulent donc pas mettre la main au porte-monnaie. La prise de décision serait facilitée "en passant à la majorité simple" lors de l'assemblée générale de copropriétaires.