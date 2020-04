Bugatti : une montre à l'effigie du moteur W16

Il est très fréquent de voir l'horlogerie s'associer au monde de l'automobile. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine papier sur l'auto pour constater la présence d'au moins une publicité d'une marque de montres. Pour Bugatti, évidemment, l'approche est très "haut de gamme". Le constructeur basé en France dévoile une montre conçue avec le manufacturier Jacob & Co.

"Après près d’une année complète de développement, Jacob & Co. a présenté le modèle Bugatti Chiron Tourbillon, conçu en hommage à la Chiron1 et son légendaire moteur 16 cylindres. Le cadran est inspiré des lignes fluides de la Chiron et le mouvement, ou « bloc moteur », visant à reproduire le moteur Bugatti, est placé sous un imposant cristal de saphir. En appuyant sur la couronne de droite de la montre, le moteur se met en marche : le vilebrequin tourne et les pistons s’actionnent, tout comme un véritable moteur à combustion interne. Deux « turbocompresseurs » (contre quatre sur le moteur Chiron réel) sur le côté du bloc moteur tournent pendant le fonctionnement du moteur. Le mouvement se compose de 578 éléments, ce qui a représenté une complexité extrême pour l’équipe de développement".

Vous vous demandez évidemment quel serait le prix d'une telle création, surtout venant d'un fabricant qui est à la base spécialiste de la taille de diamants pour le grand luxe ? Le communiqué ne le dit pas...