BYD Seal : attention danger - En direct du salon de Lyon 2023

Sur les modèles électriques, il y a les Tesla et les autres. Aujourd'hui cela se confirme aux vues des ventes mais aussi de l'engouement que la marque américaine suscite. Mais attention, un concurrent pourrait bientôt faire de l'ombre ou du moins essayer, il s'agit du chinois BYD (Build your Dream) avec notamment cette Seal.

Esthétiquement, pas de surprise même si cette Seal dispose d'une signature lumineuse originale, l'ensemble est réussi mais sans grande originalité. Un style qui arrive toutefois à masquer la longueur importante de la voiture, qui atteint 4,80 m. Résultat avec son empattement de 2,92 m, la Seal propose une habitabilité arrière très généreuse avec un espace aux jambes royal. On n'en dira pas de même pour le volume de chargement avec 455 litres, ce qui s'avère moyen pour la catégorie. Heureusement, celui-ci dispose d'un double plancher afin de ranger les câbles.

Toutefois, le plus impressionnant reste la planche de bord. Pas forcément au niveau du look, mais la présentation est originale avec une instrumentation numérique et surtout un écran multimédia de 15,6 pouces, qui peut être horizontal ou vertical suite à une pression sur un bouton de l'écran. L'autre originalité réside dans la forme de la console centrale flottante.

Sur le plan mécanique, cette Seal est déclinée en deux versions : la première est une deux roues motrices avec un moteur de 230 kW (soit 313 ch) tandis que la seconde cumule deux moteurs pour atteindre 390 kW (soit 530 ch). Le tout est alimenté par une batterie de 82 kWh, lui permettant de revendiquer une autonomie de 570 km sur le cycle WLTP.

Séduisant sur le papier et cerise sur le gâteau les prix sont particulièrement agressifs : 46 990 € pour la version de base et 49 990 € pour la plus puissante.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : l'écran waouh

Parmi les détails qui suscitent l'intérêt des visiteurs, il y a bien évidemment l'écran multimédia. Le fait qu'il se tourne électriquement représente une curiosité. Amusant au goût de beaucoup de personnes mais ces mêmes personnes s'interrogent sur l'utilité.