C’est quoi l’aide au démarrage en côte ?

Pour les automobilistes les plus aguerris, obligés de s’arrêter à un feu par exemple dans une déclivité, il suffit de stabiliser le véhicule en jouant de la pédale d’embrayage et de l’accélération, et de le maintenir ainsi pour repartir sans difficulté. Mais pour les jeunes conducteurs, le démarrage en côte est une manœuvre peu évidente. Toute l’astuce réside à trouver le point de patinage qui va permettre de transmettre la puissance nécessaire aux roues pour faire avancer le véhicule grâce à une parfaite synchronisation entre la pédale d’embrayage, celle de l’accélération et le frein à main, tout en évitant lorsque vous relâchez ce dernier que votre voiture ne recule et ne vienne heurter celle qui vous suit.

Opération délicate s’il en fut car si vous relâchez trop vite la pédale d’embrayage la voiture cale, tandis que le point d’équilibre qui va s’établir grâce à une parfaite synchronisation va varier en fonction du poids de votre voiture et du pourcentage de la pente. Heureusement, ce qui était une gageure voici encore quelques années est devenue désormais d’une simplicité enfantine grâce aux différents systèmes d’aide à la conduite qui équipent les véhicules les plus récents.

Qu’est-ce que le démarrage en côte ?

Le démarrage en côte est une aide à la conduite, de série ou en option selon les véhicules, qui selon les constructeurs peut être appelée « assistance au démarrage en côte », « Hill-hold control », « démarrage en pente », etc. Le principe étant d’éviter que le véhicule ne recule ou ne cale lorsque vous démarrez dans une pente mais également d’avancer toute seule si le problème se pose dans une descente.

Comment fonctionne l’aide au démarrage en côte ?

Le système de démarrage en côte fait partie de la sécurité active de la voiture. Il fonctionne via des capteurs situés sur les roues mais également sur les pédales d’embrayage et d’accélération. Les capteurs de roues, lorsque vous démarrez, vont calculer l’inclinaison de la route, tandis que ceux disposés sur les pédales enregistrent le point de patinage et la charge moteur. L’ensemble des informations va ensuite arriver à un calculateur qui va déterminer le niveau de pression nécessaire pour que les actionneurs du système ABS bloquent les roues afin de maintenir votre voiture en place. Attention toutefois, cette pression ne dure que deux à trois secondes durant lesquelles si vous relâchez la pédale de frein ou le frein à main, votre voiture ne calera ni ne reculera. Ces quelques secondes permettent à l’embrayage d’atteindre le point de friction nécessaire pour que votre véhicule se mette à avancer. Néanmoins, le système ne fonctionne que sur un très court laps de temps dont il faut tenir compte, et ne peut en aucun cas remplacer le frein à main si vous quittez votre véhicule moteur tournant.

Tous les véhicules en sont-ils équipés ?

Conçu d’origine pour les véhicules équipés d’une boîte automatique, ce système d’aide à la conduite est désormais présent de série ou en option sur la quasi-totalité des voitures, à boîte de vitesses manuelle ou automatique, dans la mesure où ces dernières sont dotées du système ABS ou EPS.

Ainsi, les véhicules nantis d’une boîte de vitesses automatique sont d’emblée équipés d’une assistance au démarrage sur laquelle vous ne pouvez pas agir. Sur les modèles à boîte de vitesses manuelle, l’assistance au démarrage en côte se trouve dans le menu de l’ordinateur de bord. Il suffit alors d’y sélectionner « assistance au conducteur » et « aide au démarrage en côte » pour activer ou désactiver le système à volonté.

Pouvez-vous faire installer un système d’aide au démarrage ?

En dehors des véhicules les plus anciens qui ne bénéficient ni de l’ABS ni de l’ESP, il est possible de faire installer un système d’aide au démarrage en côte par votre concessionnaire ou votre garagiste. Une installation de ce type vous coûtera aux environ de 80 à 120 € selon le modèle de votre véhicule.