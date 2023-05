C4, DS 4, 308, Mégane : quelle compacte françaises décote le plus ?

Elles ne font plus partie des chouchoutes des automobilistes, pourtant, elles présentent toujours des avantages : position de conduite reposante, belle habitabilité, coffre logeable… Elles se font peu à peu dépasser par les SUV et cela se ressent sur les chiffres de ventes.

Depuis le début de l’année, c’est la Peugeot 308 III qui est en tête de la catégorie en se plaçant septième des ventes (15 213 exemplaires), suivi de la Citroën C4 III en 28e position (5 535 exemplaires), puis de la Renault Mégane IV en 31e place (4 761 unités), et enfin la berline premium DS 4 II ferme la marche en se situant en 39e position (3 712 exemplaires).

Hormis la DS 4, positionnée dans le segment des « prémiums », les trois autres françaises sont vendues en neuf à des prix comparables. Cependant, les valeurs diffèrent par la suite. Selon leur image et le volume disponible en seconde main, la décote de ces quatre modèles est plus ou moins importante. Suivant que l’on se place en tant qu’acheteur ou vendeur, cette décote est vue comme une bonne ou une mauvaise nouvelle.

Nous avons donc choisi de comparer ces quatre modèles selon trois périodes différentes : un an après leur sortie, après cinq ans et enfin 10 ans. Pour chaque modèle, plusieurs versions (diesel, essence, hybride rechargeable et électrique) ont été sélectionnées dans des configurations bien représentées sur le marché de l’occasion, avec des kilométrages comparables.

Décote à un an

Citroën C4 III

1.5 BlueHDi 130 EAT8 Shine (2022 – 35 000 km) : 26 000 €, décote de 25,8 %

1.2 PureTech 130 BVM Shine (2022 – 9 000 km) : 22 000 €, décote de 29,6 %

Électrique 136 ch Feel Pack (2022 – 10 000 km) : 27 000 €, décote de 35 %

Décote Moyenne en un an : -31,2 %





BlueHDi 130 EAT8 Trocadero (2022 – 20 000 km) : 34 000 €, décote de 12,5 %

PureTech 130 EAT8 Bastille (2022 – 20 000 km) : 30 000 €, décote de 10,3 %

E-Tense 225 Performance Line (2022 – 22 000 km) : 39 500 €, décote de 9,6 %

Décote moyenne : 10,8 %





Peugeot 308 III

1.5 BlueHDi 130 EAT8 Allure (2022 – 45 000 km) : 27 000 €, décote de 24,5 %

1.2 PureTech 130 BVM Allure (2022 – 18 000 km) : 24 500 €, décote de 21,6 %

PHEV 180 Allure Pack (2022 – 15 000 km) : 35 000 €, décote de 14,4 %

Décote moyenne en un an : 20,2 %

Renault Mégane IV

1.5 dCi 115 BVM Business (2022 – 15 000 km) : 20 000 €, décote de 40 %

TCe 140 EDC Intens (2022 – 20 000 km) : 23 700 €, décote de 29,5 %

E-Tech 160 Business Estate (2022 – 18 000 km) : 24 500 €, décote de 34,3 %

Décote moyenne en un an : 34,6 %

Un an après leur mise en circulation, de gros écarts apparaissent. C’est la Renault Megane IV qui perd le plus de valeur (34,6 %). Elle est suivie par la Citroën C4 III (31,2 %), mais il faut nuancer ce résultat par sa version électrique qui plombe la moyenne. Le bonus accordé lors de l’achat en neuf fausse les valeurs de revente. Nous trouvons ensuite la Peugeot 308 III (20,2 %) qui profite de l’image positive dont profite la marque depuis la sortie du 3008 de deuxième génération en 2016. Enfin, la DS 4 jouit de son positionnement premium pour garder des valeurs hautes. De plus, les exemplaires disponibles sont nettement moins nombreux dans les annonces.

Décote à cinq ans

Citroën C4 II

1.6 BlueHDi 100 Millenium (2018 – 95 000 km) : 12 000 €, décote de 52 %

1.2 PureTech 110 Millenium (2018 – 90 000 km) : 12 000 €, décote de 47 %

Décote moyenne : 49,5 %





1.6 BlueHDi 120 So Chic (2018 – 90 000 km) : 14 500 €, décote de 51,4 %

1.2 PureTech 130 So Chic (2018 – 80 000 km) : 15 500 €, décote de 45,6 %

Décote Moyenne : 47,6 %





1.5 BlueHDi 130 Active Business (2018 – 90 000 km) : 13 000 €, décote de 54 %

1.2 PureTech 110 Allure (2018 – 85 000 km) : 14 500 €, décote de 43 %

Décote moyenne : 48,5 %





Renault Megane IV

1.5 dCi 110 Intens (2018 – 90 000 km) : 14 000 €, décote de 50,7 %

1.3 TCe 140 Limited (2018 – 80 000 km) : 15 000 €, décote de 40,2 %

Décote moyenne : 45,5 %

Après cinq ans de possession, les différences s’amenuisent, et la Renault Megane IV devient celle qui tient le mieux la cote. Cela s’explique par les différences de génération. Cette dernière, apparue en 2015, fait face aux Citroën C4 II, DS DS 4 et Peugeot 308 II plus anciennes, sorties respectivement en 2010, 2011 (sous la marque Citroën puis DS à partir de 2015) et 2013. La Renault est donc privilégiée, mais elle ne creuse pas l’écart pour autant. En tant que possesseur de Megane, cette valeur n’est guère réjouissante. En revanche, c’est nettement plus intéressant pour les potentiels acquéreurs.

Décote à 10 ans

Citroën C4 II

1.6 HDi 115 Confort (2013 – 140 000 km) : 7 500 €, décote de 69,5 %

1.6 VTi 120 Confort (2013 – 130 000 km) : 7 500 €, décote de 66 %

Décote moyenne : 67,7 %





E-HDi 115 So Chic (2013 – 130 000 km) : 10 000 €, décote de 64 %

Pas assez d’offres en essence

Décote moyenne : 64 %





1.6 e-HDi 112 Style (2013 – 135 000 km) : 7 500 €, décote de 69,7 %

1.6 VTi 120 Allure (2013 – 120 000 km) : 7 000 €, décote de 70,7 %

Décote moyenne : 70,2 %



Renault Megane III

1.5 dCi 110 Dynamique (2013 – 130 000 km) : 7 000 €, décote de 73 %

1.2 TCe 115 Dynamique (2013 – 120 000 km) : 7 000 €, décote de 70,5 %

Décote moyenne : 71,7 %



La Renault Megane est une nouvelle fois celle qui perd le plus de valeur. Cette troisième génération traîne avec elle une image de fiabilité douteuse, alors que c’est davantage la deuxième génération qui a connu des déboires. La Peugeot 308 fait un peu mieux, mais elle se place derrière la Citroën C4. Enfin, la Citroën DS 4 est celle qui se dévalorise le moins. Cependant, il faut relativiser ce classement puisque les valeurs de revente sont très similaires, hormis pour la DS 4.

Le bilan

La Renault Megane est la compacte tricolore dont la décote est la plus forte. Hormis après cinq ans, car avantagée par une nouvelle génération, elle marque le pas face à ses concurrentes. Elle paie ici la politique de remise accordée par Renault (sauf la décote à un an), le nombre très important d’exemplaires sur le marché, mais aussi l’image de fiabilité peu valorisante pour la troisième génération. Notons également, que le design du quatrième opus n’a pas déchaîné les passions.

La Citroën C4 est également intéressante pour les acquéreurs, moins pour ceux qui souhaitent s’en séparer. Le look décalé du modèle actuel peine à séduire et le bonus de la version électrique ont artificiellement fait chuter ses cours. De plus, les exemplaires sont en nombre dans les petites annonces.

Quant à la Peugeot 308, elle réussit à limiter sa décote, surtout pour la dernière génération. Elle profite pleinement de la montée en gamme du constructeur pour conserver de bonnes valeurs.

Enfin, le constat est plus variable pour la DS 4. La première du nom, d’abord lancée sous la marque Citroën avant d’être badgée DS a sans doute un déficit d’identité. De plus, son look atypique ne plaide pas en sa faveur. En revanche, le modèle actuellement au catalogue tient bien la côte, grâce à une image mieux établie et une offre limitée.