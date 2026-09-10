Ca lui a coûté cher mais il a réussi à traverser le continent américain en Ferrari Purosangue

« Ce n’est pas un SUV ». Voilà comment Ferrari décrivait le Purosangue lors de sa présentation officielle en 2023, ce véhicule à quatre portes et quatre places remplaçant la GTC4 Lusso et équipé d’un V12 atmosphérique de 6,5 litres développant 725 chevaux. Contrairement aux Lamborghini Urus, Porsche Cayenne et autres Aston Martin DBX basés sur des plateformes de vrais SUV, Ferrari n’essayait même pas de jouer sur le terrain des capacités hors routes même si cet engin dispose bien d’une transmission intégrale.

« Em Jay », un propriétaire allemand de ce Purosangue dont l’addition de base démarre à près de 400 000€, a pourtant décidé de mettre à l’épreuve son auto dans un défi particulièrement ambitieux : celui de traverser l’ensemble du continent américain en partant du sud de l’Argentine et en ralliant l’Alaska de l’autre côté.

Trois tentatives !

Cette grande aventure a commencé au début de l’année 2025, après avoir installé de vrais pneus tout-terrain au lieu des gommes d’origine. Le Purosangue a ensuite été envoyé par bateau en Argentine et débarqué à la fin du mois d’avril à Montevideo.

Em Jay et son copilote canin Rico ont alors enchaîné les problèmes : un premier accident de la route a obligé l’équipage à attendre de longs mois la réparation complète du Purosangue dans un centre agrée de Ferrari. Sa traversée a ensuite repris et malgré de nombreuses autres péripéties, il a pu rallier l’Alaska à Deadhorse. Il a ensuite refait toute la traversée dans l’objectif de battre le record de temps de ce trajet, finalement raté de peu à cause de routes fermées qui l’ont beaucoup retardé sur le parcours.

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80 000 kilomètres au compteur

Il prévoit maintenant de refaire la traversée et compte désormais plus de 80 000 kilomètres au compteur de son Purosangue qui n’a pas eu tout à fait la même vie que les autres exemplaires vendus aux clients. 80 000 kilomètres dont beaucoup ont été parcourus dans des cadres extrêmement cassants, avec du carburant de mauvaise qualité pour abreuver le grand douze cylindres du Purosangue. On ne sait toujours pas si le Ferrari Purosangue est un SUV mais dans ce cas précis, il est vraiment utilisé comme un 4x4 baroudeur !