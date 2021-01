Carburant : bientôt un affichage des prix au kilomètre dans les stations-service

Un prix va bientôt en cacher un autre dans les stations-service. Comme le révèle le site de 20 minutes, une directive européenne portant sur la transition énergétique dans les transports a donné naissance à un nouveau type d'affichage des tarifs à la pompe.

On connaît bien sûr le prix au litre, pour les sans-plomb, le gazole, l'E85 et même le GPL. Là, ce sera un prix selon la distance, avec comme référence 100 km. Le but est de permettre aux automobilistes de mieux comparer les prix des carburants avec ceux des nouvelles énergies, à commencer par l'électricité.

Le gouvernement a d'ailleurs déjà donné un tel relevé en décembre 2020, qui permet de montrer l'avantage de l'électrique, avec un coût selon lui de 2,90 € pour 100 km. C'est 6,30 € avec le gazole, 8,40 € pour le SP 95 E10 et même 11,30 € pour l'hydrogène.

Mais comment calculer ce prix, vu qu'aucune voiture ne consomme pareil. L'Europe a décidé de prendre la moyenne des consommations des trois véhicules les plus vendus par carburant l’année précédant le calcul. Et la consommation obtenue est multipliée par le prix moyen du plein sur les trois mois précédant le renouvellement des affichages aux 100 km. Une méthode qui comporte de nombreuses failles donc…