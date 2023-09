Carburants à prix coûtant : qui fait quoi ?

Difficile équation pour le gouvernement : celui-ci assure vouloir baisser les dépenses publiques, mais dans le même temps, se voit contraint par l’inflation sur les carburants de venir en aide aux Français qui en ont le plus besoin.

Il cherche donc surtout à ce que ce soit les entreprises qui supportent l'effort.

Il maintient ainsi la pression sur les distributeurs, après que ces derniers ont refusé sa proposition de les autoriser à vendre à perte.

Et cette fois, bingo ! Du moins pour les enseignes de la grande distribution… Celles-ci ont répondu très positivement à sa nouvelle proposition de vente « à prix coûtant ».

« Toute la distribution a parlé comme un seul homme ou comme une seule femme pour se mettre à prix coûtant, ou en tout cas démultiplier les opérations à prix coûtant », a déclaré Michel-Edouard Leclerc, au sortir de la réunion avec la Première ministre, Élisabeth Borne, mardi à Matignon avec tous les acteurs de la filière.

« On n’a pas hésité », a renchéri Alexandre Bompart, le patron de Carrefour, « on a décidé de lancer la plus grande opération » de l’histoire de l’enseigne.

Quand la baisse des prix sera-t-elle effective ?

Dans les stations-service de Carrefour et Leclerc, les tarifs à la pompe sont attendus à la baisse, tous les jours, dès ce vendredi (29/9).

Dans les autres supermarchés, les opérations seront plus ponctuelles.

Casino, Intermarché et Cora envisagent de s’y soumettre au moins deux week-ends par mois, et au moins un week-end par mois chez Système U et Auchan.

Au total, jusqu’à la fin de l’année 120 000 opérations seront organisées dans 4 000 stations-service.

Se prolongeront-elles en 2024 ?

C’est possible, selon le gouvernement.

De combien ces réductions seront-elles ?

Quand on arrive comme aujourd’hui à près de 2 euros le litre, il faut compter 100 euros pour faire un plein d’essence.

Avec cette vente à prix coûtant, inutile de rêver, il ne s’agira que de quelques euros de moins pour finir… au mieux !

60 % des carburants en France sont achetés par les grandes surfaces, et leurs marges oscillent entre 2 et 5 centimes grand maximum.

Résultat, dans l’exemple du plein (de 50 litres) cité précédemment, la ristourne oscillera entre 1 et 2,50 euros.

Qu’en est-il des distributeurs indépendants ?

Les grandes surfaces s’adossent à un magasin de 5 000 ou même 10 000 m2, les indépendants ne devraient pas pouvoir suivre. Et forcément, ils vont perdre des clients au passage.

Par ailleurs, la Première ministre a annoncé une mission sur les coûts et les marges de la filière. Les conclusions sont attendues pour décembre.