CarJager lance le "satisfait ou remboursé"

Par le passé, quelques grandes marques, telles que Fiat et Opel, s’étaient déjà essayées à proposer le "satisfait ou remboursé" à leurs clients. Comme son nom l’indique, il s’agit de proposer à ses clients de rendre leur voiture dans la limite d’une durée et d’un kilométrage donnés si celle-ci n’est pas totalement conforme aux souhaits de son propriétaire. Ce type de promotions a peu rencontré le succès et n’a plus cours depuis plusieurs années.

Il paraît donc, de prime abord, surprenant qu’un spécialiste de la voiture de collection se lance dans la bataille. À la manière d’un chasseur de tête, CarJager propose aux potentiels acheteurs de trouver le véhicule de leurs rêves. La compagnie agit alors comme intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur, tout en proposant à ce dernier une garantie sur son acquisition.

Avec le "satisfait ou remboursé", CarJager propose une offre qui semble séduisante sur le papier, mais dont les contours sont toutefois très restrictifs. En effet, l’acquéreur n’a que 3 jours pour rendre les clés de son auto, dans la limite de 100 km parcourus. Voilà qui ressemble pour un client comme une possibilité de faire un essai un peu poussé avec une voiture, sans avoir véritablement le temps de se rendre compte des éventuels défauts de cette dernière.