Carlex met du cuir partout dans une Série 6, jusqu'aux compteurs

Voici sans doute la BMW Série 6 génération E24 à l'intérieur le plus luxueux. L'entreprise Carlex connue pour son travail à bord des bateaux, avions privés et automobiles haut de gamme s'attaque cette fois au grand coupé allemand pour lui offrir un habitacle aux finitions dignes des Rolls-Royce et Bentley. L'auto prend dans la manœuvre l'appellation BMW 635 CLX.

Un rapide coup d'œil sur les photos permet de facilement cerner l'état d'esprit du projet : du cuir, du cuir et encore du cuir. Cette matière recouvre tout dont des éléments inattendus pour ce type d'exercice. Les panneaux des portes, les sièges, le levier de vitesse, le volant et la planche de bord n'étaient pas suffisants pour le tuner. C'est pourquoi Carlex glisse des pièces du matériau jusqu'aux compteurs. Ce souci du détail demande sans surprise beaucoup de minutie, patience et temps. D'après Carlex, il aura fallu non moins de 1200 heures pour arriver à ce résultat. Côté mécanique, le moteur et la transmission demeurent d'origine. Seuls des amortisseurs sport, des emblèmes exclusifs et un système audio haute fidélité au look rétro complètent la partie sellerie.

Une série limitée à 7 exemplaires

Ce type de projet étonnant cible une clientèle de niche aux goûts très spécifiques. C'est pourquoi Carlex rend sa voiture encore plus exclusive en ne limitant sa production qu'à sept unités. Une plaque numérotée rappelle d'ailleurs cela entre les deux sièges. Aucune information n'est en revanche livrée pour les tarifs.