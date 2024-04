Carlos Tavares: la mobilité électrique ne peut pas être universelle

Dix années après son installation aux commandes d’un PSA moribond, transformé depuis en élément moteur d’un groupe Stellantis rapidement devenu une machine à cash, Carlos Tavares reste l’un des dirigeants automobiles les plus ambivalents sur la question de la mobilité électrique. Le directeur général de Stellantis multiplie les déclarations appelant à la prudence vis-à-vis du «zéro emission»…tout en électrifiant à toute vitesse les marques du groupe qu’il dirige ! On en a eu une nouvelle illustration ce mercredi lors de la conférence "Freedom of Mobility Forum" organisée par le groupe automobile. Durant son intervention, Carlos Tavares a notamment évoqué le poids des batteries, qu’il faudra grâce à de nouvelles chimies réduire de moitié dans les dix ans à venir. Il a ainsi évoqué les 500 kilos de matière première mis en œuvre pour la fabrication d’une batterie autorisant une autonomie « décente » de 400 kilomètres, pour conclure que « d'un point de vue environnemental (...) [il] je ne pense pas que cela ait un sens. » Difficile de lui donner entièrement tort, surtout si l’on considère les près de 2,2 tonnes à vide du tout nouveau e-3008 Peugeot ! Et Carlos Tavares d’appeler à une percée en matière de densité énergétique : « Je pense que sur la prochaine décennie, nous serons capables de réduire le poids du pack batteries de 50%, réduisant par conséquent de 50% l'utilisation de matières premières supplémentaires si on compare à un véhicule conventionnel. » Une rupture technologique qui pourrait aussi, espère-t-il, permettre de s’affranchir de la dépendance au coûteux lithium.

L'électricité, mais pas pour tous

Au-delà de la question des batteries, Carlos Tavares a aussi abordé la question de la mobilité électrique qui, selon lui, n’est pas applicable partout. "Nous devrions nous éloigner d'une pensée dogmatique où une taille unique convient à tous. Je ne pense pas que cela va fonctionner. Les véhicules électriques actuels ne peuvent être une solution que pour certaines de nos sociétés."

A l’appui de ces déclarations, cette prise de parole de Roberto Schaeffer, professeur d'économie énergétique à l'Université de Rio, invité au forum Stellantis où il a rappelé qu'environ 800 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité, tandis que «beaucoup plus» ne profitent pas d’un réseau électrique stable: "Nous devons penser à la précarité énergétique. La pauvreté des transports est un problème réel dans les pays du Sud. Nous devons garder à l'esprit qu'il n'existe pas de solution universelle en matière de mobilité."

L'hydrogène? "Pas pour les citoyens normaux"

Selon un sondage YouGov* réalisé dans 5 pays en partenariat avec le forum Stellantis, il apparaît d’ailleurs que 1 personne sur 4 n’est encore pas prêt à choisir des modes de transport écoresponsables. « Cette tendance est particulièrement marquée aux États-Unis, où plus de la moitié des personnes interrogées dans les zones rurales ont affirmé n’être prêtes aucun changement. » Et si 3 personnes sur 4 se préparent à faire des choix plus respectueux de l’environnement, il appert que moins de 10 % ont déjà opéré des changements significatifs. La révolution des transports ne se fera que très progressivement, donc. Et elle ne passera par l’hydrogène, à en croire Carlos Tavares : « Je crains que, pour le moment, le prix ne soit un obstacle majeur pour l'hydrogène. Pour un avenir proche, cela pourrait être une solution pour les flottes des grandes entreprises, mais certainement pas pour les citoyens normaux. »