Casino équipe l'intégralité de ses magasins de bornes de recharge

Près de 450 sites comprenant les hypermarchés et supermarchés Casino ainsi que les enseignes Monoprix, dotés de parkings, seront équipés de bornes de recharge électriques dès 2024, vient d’annoncer le groupe Français dans un communiqué. Ce qui représente 6 200 points de charge.

Les bornes de recharge, installées par les opérateurs Bump et Electra, seront compatibles avec tous types de véhicules électriques et hybrides. Elles proposeront un mix de puissance permettant aux clients de charger leur véhicule en 20 minutes ou en quelques heures. Dans le détail les stations seront équipées de bornes de recharge rapide en courant continu (DC) dont les puissances max iront de 50 à 300 kW puis de bornes en courant alternatif (AC) avec des niveaux de puissance de 11 et 22 kW. Les bornes seront accessibles 24h/24 et 7j/7, universelles, interopérables et visibles depuis des applications tierces.

Ces bornes s’ajoutent aux superchargeurs Tesla (250 kW) déjà présents sur une trentaine de sites. Les prix seront variables en fonction de la puissance de la borne. Selon Casino, « la mise à disposition de ces bornes devrait également contribuer à recruter voire fidéliser de nouveaux clients ».