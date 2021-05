Cet été, Waze sera utilisé pour éviter les afflux de touristes

Cet été, Waze sera l'allié de beaucoup de Français. L'application de guidage communautaire sera bien sûr utilisée pour rejoindre les lieux de villégiature, d'autant que les bouchons pourraient être encore plus nombreux qu'à l'accoutumée en raison du contexte sanitaire, qui incite les Français à rester dans l'Hexagone.

Mais ce n'est pas tout. En PACA, Waze va aussi être utile pour éviter les sites touristiques où il y a déjà foule. Pour cela, la région s'est alliée à l'application, une initiative présentée comme une première mondiale. Le dispositif avait été testé à une petite échelle l'été dernier. Après des retours concluants, il va donc être étendu. il sera ainsi actif pour les parcs naturels nationaux (Calanques, Ecrins, Mercantour, Port-Cros) et régionaux (Alpilles, Préalpes d'Azur, Sainte-Baume, Verdon).

Loïc Chovelon, directeur général du comité régional de Tourisme PACA, a expliqué au micro d'Europe 1 que la région est partie d'un constat simple : des sites sont vite saturés, pendant que d'autres sont délaissés. L'idée est donc d'inciter les vacanciers à rejoindre ces derniers, grâce à Waze.

Lorsque le conducteur entrera une destination dont la jauge est déjà dépassée, il va se voir proposer un autre endroit à visiter à proximité. Si l'utilisateur ne souhaite pas changer de plan, Waze pourra lui proposer un parking un peu plus éloigné où il sera plus facile de trouver une place, avec une liaison au site via une navette. Loïc Chovelon assure que le trajet alternatif reste simple et acceptable. Des aménagements du réseau de transports en commun sont d'ailleurs prévus.

L'année dernière, sur les 325 000 conducteurs qui se sont vus proposer une destination alternative, 8 % l'ont accepté, ce qui est un bon résultat pour Loïc Chovelon, qui s'attend à encore mieux en 2021. Il souligne que "dès que l'on va un peu au-delà de l'endroit où l'on voulait aller, ne serait-ce que 10-15 minutes à pied, on peut se retrouver tout seul dans un lieu aussi magique que celui que l'on voit dans tous les guides".