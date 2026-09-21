Cette aide carburant enfin revalorisée pour des millions de Français ?

Les aides au carburant figurent parmi les priorités des ministres en ce début de semaine. En effet, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, tiendra deux réunions, dont une cet après-midi, dédiées à « l’accompagnement à court et moyen terme » des Français face à la hausse des prix des carburants qui n’en finit plus. L’aide destinée aux grands rouleurs pourrait alors être prolongée et augmentée à l’issue de ces réunions.

Invité dans « La Matinale » de TF1 ce lundi 21 septembre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a affirmé vouloir privilégier certains secteurs professionnels, notamment les pêcheurs et les agriculteurs, avec la prolongation des aides. Les transporteurs sont toujours écartés de ce dispositif, puisqu’ils « ont la capacité juridique de répercuter le coût dans leur prix de vente », rappelle le ministre.

Les automobilistes les plus modestes ciblés aussi

Pour Jean-Pierre Farandou, l’idée est claire : les personnes ciblées par ces aides « seront les mêmes ». Il s’agit donc des professionnels, hormis les transporteurs, ainsi que des ménages les plus modestes.

Alors que l’aide destinée aux grands rouleurs n’a pas été prolongée en même temps que celle destinée aux professionnels et qu’elle ne devrait plus être disponible d’ici la fin du mois de septembre 2026, elle pourrait finalement être prolongée jusqu’à la fin de l’année, a déclaré ce matin le ministre du Travail.

Les personnes éligibles à cette aide pourraient par ailleurs se ruer sur le guichet de demande si son montant venait à être augmenté. Interrogé par Alba Ventura sur la question de savoir si le montant actuel de cette aide était suffisant, Jean-Pierre Farandou a affirmé que son montant, actuellement de 100 euros, faisait partie des sujets de discussion, ajoutant « qu’il faut réfléchir à une aide supplémentaire pour accompagner les gros rouleurs et les salariés modestes pour prendre ce choc de la hausse des carburants ».