C’est l’occasion rêvée pour les derniers vacanciers s’apprêtant à prendre la route du retour de bénéficier d’une indemnité carburant, surtout avec les prix actuels des carburants à la pompe. En effet, le gouvernement a décidé de prolonger l’ouverture du guichet de l’aide destinée aux travailleurs « grands rouleurs ». Cette aide, dont 3 millions de Français peuvent bénéficier, s’élève à 100 euros.

Disponible depuis le 27 mai 2026, seulement 1,2 million de personnes avaient fait leur demande d’aide et près de 970 000 l’avaient reçue au 24 juillet, d’après le cabinet du ministère de l’Économie.

Comment bénéficier de cette aide ?

Pour que seulement 3 millions de personnes sur 68 millions de Français soient éligibles à cette aide, plusieurs conditions doivent être remplies. Les voici :

1/Conditions liées au domicile et à l’âge

Vous devez avoir été domicilié fiscalement en France au titre de l’année 2024 et être né avant le 1er janvier 2009. Autrement dit, vous devez être âgé d’au moins 16 ans au 31 décembre 2024.

2/Être considéré comme un « grand rouleur »

Vous devez être identifié comme un « grand rouleur ». Pour entrer dans cette catégorie, vous devez :

Parcourir une distance d’au moins 15 km par trajet entre votre domicile et votre lieu de travail, soit 30 km aller-retour ;

Ou parcourir au moins 8 000 km par an dans le cadre de votre activité professionnelle, cette distance incluant les trajets domicile-travail.

3/Conditions de ressources

Évidemment, le gouvernement n’accorde pas cette aide à tous les Français. Pour pouvoir la recevoir, vous devez appartenir à un foyer dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, était inférieur ou égal à 16 880 euros.

Par ailleurs, les revenus que vous avez déclarés au titre de l’année 2024 doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :

Traitements, salaires et revenus assimilés, hors chômage et préretraite ;

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;

Bénéfices non commerciaux (BNC) ;

Bénéfices agricoles (BA).

Enfin, si vous avez été redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de l’année 2024, vous n’êtes pas éligible à l’indemnité carburant.

4/Conditions liées au véhicule

Pour espérer bénéficier de cette indemnité, votre véhicule doit lui aussi remplir plusieurs critères. Il doit :

Être un véhicule terrestre à moteur à deux, trois ou quatre roues ;

Être équipé d’une motorisation thermique ou hybride non rechargeable ;

Être régulièrement assuré à la date de la demande ;

Ne pas être considéré comme un véhicule endommagé.

Les véhicules suivants sont exclus du dispositif : les quadricycles lourds à moteur, les véhicules électriques ou à hydrogène, les véhicules agricoles, les poids lourds ainsi que les véhicules de fonction ou de service.

Comment faire la demande ?

Après la prolongation de l’ouverture du guichet de l’indemnité carburant, il vous reste jusqu’au 31 août, soit lundi, pour effectuer votre demande et espérer bénéficier de ces 100 euros d’aide.

Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site impots.gouv.fr, (via le lien : https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-carburant-grands-rouleurs). Vous y trouverez un simulateur d’éligibilité. Si vous remplissez toutes les conditions, un lien permettant d’accéder au formulaire de demande vous sera alors proposé.

Afin de faire votre demande dans les bonnes conditions, vous devrez vous munir de plusieurs documents et informations : votre dernier avis d’impôt sur les revenus de 2024, établi en 2025, sur lequel figurent votre revenu fiscal de référence et le nombre de parts de votre foyer, votre numéro fiscal, le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé à des fins professionnelles ainsi que son numéro de carte grise.

Après vérification de l’ensemble des conditions demandées, l’aide est versée sur votre compte bancaire, celui que vous avez indiqué dans le cadre de votre déclaration annuelle de revenus, dans un délai d’environ dix jours après votre demande.

À noter que vous ne pouvez bénéficier que d’une seule indemnité carburant et que l’aide ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même véhicule.