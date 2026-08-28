Les énormes ambitions de Hyundai à l'échelle mondiale

Frais de douanes aux Etats-Unis, marché européen stagnant et grande offensive des marques chinoises, il ne fait pas bon être un acteur historique par les temps qui courent. Pour sa part, Hyundai ne compte pas rester les bras croisés, bien au contraire.

La marque prévoit de lancer plus de cent nouveaux modèles d’ici à 2030, dont des restylages, à l’échelle mondiale ! Rien que pour les huit prochains mois, sept nouveautés sont prévues.

Pour Hyundai, cette offensive passe avant tout par l’Amérique du Nord avec pas moins de 58 lancements. Elle a déjà écoulé près de 600 000 unités au premier semestre, mais compte faire mieux en misant sur les motorisations hybrides. Dix chaînes de traction essence/électricité seront lancées d’ici à 2030. Elle s’appuiera sur le site de Montgomery dans l’Alabama pour lancer le prochain Tucson l’année prochaine et sur celui de Savannah en Géorgie, dont la capacité sera augmentée de 200 000 exemplaires par an. Ne subissant pas les taxes douanières décidées par Trump, le groupe Hyundai/Kia en profite et souhaite augmenter la production de 500 000 véhicules par an rien qu’en Amérique du Nord.

Un objectif de 6 % du marché mondial

Au total, Hyundai compte accroître sa capacité de 1,27 million d’unités d’ici à 2030, dont 320 000 en Inde, 250 000 pour les kits d’assemblage et 200 000 en Corée. L’année dernière, la firme a vendu 4,14 millions de véhicules (VP et VU) et compte atteindre le chiffre de 5,5 millions en 2030, ce qui équivaut à une part de marché mondiale de 6 %.

Ces objectifs de vente s’accompagnent d’une marge en hausse. Au cours du premier semestre, elle a atteint 5,6 % mais la prévision pour l’année est estimée entre 6,3 et 7,3 %. Si tout va bien, elle devrait dépasser les 9 % d’ici à 2030.