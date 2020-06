Chez Aston Martin, le SUV donne des idées

En réponse à

Magnifique véhicule mais vouloir mettre un terme au V8 AMG est une connerie.

D'ailleurs le nouveau boss d'Aston qui est l'ancien boss d'AMG était en désaccord avec le directoire de Daimler concernant le prochain C 63 en 4 cylindres. J'espère qu'il contribuera au maintient des grosses motorisations chez Aston mais avec les rumeurs de V6 hybrid claqués ça sent pas bon non plus la bas..