Chrysler, Audi et Seat, marques les plus dépréciées en occasion

Chrysler remporte la palme de la dépréciation maximale avec -96,8 % de sa valeur en 25 ans. Les propriétaires d’Audi (-96,2 %) et de Seat (- 95,8 %) ne seront donc plus étonnés de ne pas réaliser de plus-value à la revente. Ce n’est pas vraiment surprenant mais le spécialiste constate que la moitié des marques qui se déprécient le plus sont des marques haut de gamme. Porsche (-64,4 %), Jeep (-84,4 %) et MINI (-85,5 %) sont les 3 marques qui perdent le moins de valeur et dont la valeur reste la plus élevée après avoir soustrait la valeur marchande la plus basse de la voiture de son prix initial.

Ainsi, par exemple, une Porsche ne perdra que 64,4 % de sa valeur au fil des ans, tandis qu'une Lexus perdra 89,9 % de sa valeur. « La 911 est probablement l'une des voitures les plus emblématiques de l'histoire automobile, qui compte de nombreux fans. Rien d'étonnant à ce que sa demande soit supérieure à l'offre. Les voitures Porsche sont fiables, durables et ont un look distinct qui attire les clients », explique Matas Buzelis responsable de la communication de carVertical.

Ce sont les marques généralistes et principalement asiatiques comme Hyundai et Toyota qui s’en sortent le mieux. Leur valeur reste élevée car les modèles sont plus abordables et ils offrent généralement des coûts d'entretien plus faibles, ce qui augmente leur désirabilité auprès des acheteurs de voitures d'occasion.

Les véhicules les plus dévalués ont en moyenne entre 20 et 23 ans. Cependant, les différentes marques de voitures atteignent leur valeur la plus basse à des stades différents. Les Porsche et Mini coûtent le moins cher lorsqu'elles ont 15 ans. Après avoir atteint cet âge, leur valeur recommence à augmenter. Si un modèle est considéré comme rare, la valeur de la voiture peut augmenter considérablement avec le temps. Le spécialiste donne l’exemple d’une BMW M5 E34 Touring « Elekta » fabriquée à 20 exemplaires à destination du marché italien dans les années 90 et propulsée par un 3.8 de 355 ch. Sa valeur avoisinerait aujourd’hui les 100 000 $.