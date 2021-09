Citroën C5 X : à quoi ressemble la version de base ?

Pour son retour sur le marché des familiales, Citroën a imaginé un drôle de cocktail. La C5 X est un mix de berline, de break et de SUV ! Chacun sera juge du résultat, même s'il est préférable de voir l'auto en réel pour se faire un avis. Ce sera possible dès janvier 2022, date d'arrivée dans les concessions. Mais Citroën a déjà ouvert les carnets de commandes (prix de base 32 900 €) et vient de mettre en ligne le configurateur. Après avoir vu des photos des modèles les plus onéreux, c'est toujours l'occasion pour nous d'aller voir à quoi ressemble la version de base.

À l’extérieur

En version Feel, la C5 X sauve bien les apparences. Heureusement à ce niveau de gamme ! On trouve d'ailleurs en série une teinte métallisée, un bleu foncé. D'office, on a les phares et feux LED. La finition de base reçoit des jantes de 17 pouces. Parmi les détails de style présents, on note les rétros peints en noir. Par rapport au haut de gamme, il manque les chromes dans les boucliers, les antibrouillards et les décors striés sur les custodes.

À l’intérieur

Pas de mauvaise surprise, la planche de bord présente bien, grâce notamment à la présence d'un écran tactile de 10 pouces, une belle taille pour une version de base (le haut de gamme a du 12 pouces). Il y a aussi le combiné numérique, de petite dimension… mais c'est la même pour toute la gamme. Bons points : la Feel a le volant cuir à commandes intégrées et le tunnel central laqué. Pour les sièges, c'est un assemblage de tissus en noir et gris. Le bandeau décoratif façon alu brossé est de bonne facture.

L'équipement

La Feel a en série l'alerte active de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux, le freinage d'urgence automatique, la surveillance d'attention du conducteur, le pack Visibilité, les radars de recul ou encore la climatisation automatique bizone.

Au final

Une bonne entrée de gamme. La dotation embarque ce qu'on attend au minimum et le look évite les fausses notes.