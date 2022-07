Citroën rappelle ses C5 Aircross pour un risque d’incendie

Le système de chauffage auxiliaire est un équipement peu fréquent en France, mais qui rencontre un grand succès dans les pays d’Europe du nord. Il permet de préchauffer l’habitacle du véhicule avant le démarrage et est donc extrêmement pratique dans les contrées froides lorsque la voiture dort dehors. Également fonctionnel lorsque la voiture circule, il fonctionne avec le carburant contenu dans le réservoir.

Citroën a détecté que certains de ses dispositifs pouvant s’arrêter trop tôt lorsque le véhicule est stoppé. Une partie du carburant peut donc rester stockée dans le chauffage auxiliaire sans être brûlé, et produire ainsi de la fumée lors du redémarrage suivant voire, sous l’effet de la pression, des fuites de carburant. De plus, le BSI (boîtier de servitude intelligent, le cerveau électronique de la voiture) peut envoyer des informations erronées concernant la pression atmosphérique, perturbant le fonctionnement du chauffage auxiliaire. Ces deux problèmes peuvent, dans les cas extrêmes, être la source d’un incendie.

Plus d’un millier de C5 Aircross, produits entre le 20 juin 2018 et le 11 octobre 2021 (types de réception CE e2*2007/46*0642*01 à 14) doit donc repasser en atelier afin de contrôler le bon fonctionnement de ce chauffage et, si cela est nécessaire, le modifier ou le remplacer.

Les possesseurs de C5 Aircross assemblés durant cette période et porteurs de cet équipement ont ou vont recevoir un courrier de Citroën, faisant référence au rappel HWZ.