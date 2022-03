Cocolis : la solution pour rentabiliser ses trajets

Si vous ne souhaitez plus voyager à vide, sans pour autant avoir à faire la discussion avec de parfaits inconnus, Cocolis est peut-être fait pour vous.

S’adressant aux particuliers mais aussi aux professionnels soucieux de rentabiliser leurs trajets routiers, qu’ils soient quotidiens, dans le cadre du travail ou plus ponctuels comme lors de départs en vacances, Cocolis est le spécialiste de la livraison de colis volumineux ou fragiles, confiés par des particuliers qui ne souhaitent pas passer par l’offre de transport traditionnelle. Mode de livraison économique, innovant et éco-responsable (le « livreur » prévoyant déjà le trajet), Cocolis évite ainsi au maximum les déplacements à vide et optimise les kilomètres effectués, et le carburant dépensé.

Fondée en 2015, Cocolis met en relation à travers sa plateforme la demande et l’offre. Un système gagnant/gagnant qui a déjà séduit près de 400 000 utilisateurs depuis son lancement.

Alternative au covoiturage classique et service collaboratif basé sur la confiance entre ses membres, Cocolis a encore sûrement de beaux jours devant lui, boosté par le prix des carburants en forte hausse.