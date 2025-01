Comment prendre soin d’une voiture qui « a de l’âge » ?

Pour beaucoup d’entre nous, notre « ancienne » représente bien plus qu’un véhicule, c’est avant tout une valeur sentimentale qui fait que nous avons du mal parfois à nous en séparer. Et après tout, tant qu’elle roule… Ce lien quasi affectif est dû aux souvenirs qui lui sont liés. Pour autant, si nous voulons la conserver, elle va demander bien plus de soins et d’entretien qu’un véhicule récent.

130 000 véhicules de plus de 20 ans sont vendus chaque année en France. Tous ne sont pas des véhicules de collection, loin s’en faut. Parmi ceux-ci beaucoup ont de l’âge certes mais peu de kilomètres, tandis que d’autres – plus jeunes – cumulent allègrement à plus de 400 000 km.

Comment prévenir l’usure d’un véhicule âgé ?

Une voiture qui date dans son apparence date également dans sa mécanique et ce, même si elle n’a parcouru que quelques milliers de kilomètres. On trouve en effet des véhicules de plus de 20 ans qui affichent moins de 100 000 au compteur. Dans ce cas l’entretien va surtout consister à prévenir l’usure des composants mécaniques.

Maintenir une voiture qui a de l’âge en bon état consiste surtout à la conduire avec délicatesse. Éviter de « monter dans les tours » est la première règle à suivre. Conduisez en douceur et évitez autant que possible les routes trop cahoteuses avec nids-de-poule et ralentisseurs à l’excès qui risquent de faire le malheur de la suspension.

Les caoutchoucs des joints et durites sèchent avec le temps et ils nécessitent d’être graissés. De même, il est préférable de garer votre « petite vieille » dans un endroit sec et à l’abri de l’humidité, avec un réservoir plein si vous la laissez dormir tout l’hiver pour éviter la formation de condensation dans ce dernier. De même évitez de rouler avec un réservoir quasiment à sec pour éviter de transférer des impuretés dans le carburateur.

Une voiture qui roule peu s’abîme, par conséquent faites au moins régulièrement le tour du pâté de maisons pour faire tourner le moteur.

Pour éviter également la condensation dans l’habitacle il est nécessaire de l’aérer. Si elle dort à l’abri des éléments le mieux étant de laisser les vitres ouvertes ce qui évite l’apparition de moisissures.

Au garage, optez pour des cales plutôt que pour le frein à main qui peut se gripper. De même, déconnecter les bornes de la batterie lui évitera de se vider.

Veillez également au niveau des consommables : huile, liquide lave-glace, liquide de refroidissement, liquide de frein, etc. La baisse de niveau peut en effet signaler une micro-fuite.

Enfin, au moment des départs en vacances évitez de partir en surcharge si vous voulez prolonger la durée de vie de vos pneus, mais également des pièces de suspensions et des freins.

Qui veut voyager loin ménage son auto…

Les moteurs qui ont de l’âge s’encrassent plus vite. Par conséquent, rapprochez les vidanges pour éviter de rouler avec une huile trop chargée. Surveillez soigneusement le niveau d’huile moteur après chaque long déplacement. La mécanique des voitures anciennes nécessite des huiles différentes. Une huile de synthèse moderne peut en effet « abraser » les joints d’époque, mieux vaut opter pour des lubrifiants adaptés.

Ainsi pour des véhicules datant des 50 premières années du siècle dernier (1900-1950) qui ne bénéficiaient pas de filtre à huile vous pouvez choisir une HTX Prestige SAE 40. Pour ceux de la même époque mais doté d’un filtre à l’huile préférez HTX Prestige 20W50. Les modèles fabriqués à partir de 1950 préféreront une HTX Collection 20W50 qui facilite le démarrage à froid après une longue immobilisation hivernale. Les sportives (Ferrari, Lotus, Porsche, etc.) des années 80 se satisferont d’une HTX Chrono 10W60. Enfin pour les véhicules mis en service « 20 ans avant l’an 2001 » préférez une HTX Génération 15W40.

En roulant écoutez votre moteur plutôt que le son de votre autoradio. Le moindre petit bruit suspect peut être révélateur d’une pièce mécanique qui risque de lâcher.

Profitez du contrôle technique pour faire le point de l’état des amortisseurs, des freins, mais aussi des éléments de suspension.

Réparer soi-même ou faire appel à un spécialiste ?

Entretenir et réparer éventuellement une automobile ancienne nécessite un savoir-faire quasi artisanal et une bonne dose de technicité. L’avantage c’est que ces véhicules sont quasiment dépourvus d’électronique donc les pannes sont beaucoup plus simples à diagnostiquer du moins en théorie.

Cette dernière va demander une expertise différente du diagnostic des pannes du fait de l’absence de prise ou port ODB (on-board diagnostics) connectable à la valise de diagnostic pour dire au mécanicien de quoi souffre le véhicule. L’avantage est que du fait de l’absence d’électronique, si vous êtes un tant soit peu bricoleur, il est relativement facile de nettoyer un carburateur ou de changer un échappement vous-même.

Ceci dit, tous les garagistes ne sont pas capables d’assurer l’entretien d’un véhicule qui a plus de 20 ans d’âge ce qui va vous obliger, en cas d’intervention lourde, à vous rapprocher d’ateliers spécialisés. Heureusement il existe des fichiers de ces derniers qui vous permettront de pouvoir faire appel à un vrai professionnel en cas de besoin : rétrocalage, lesanciennes, vintage-création.