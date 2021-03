Confinement - Quels sont les déplacements autorisés en voiture à partir du 3 avril ?

Cette fois, c'est fait : lors d'une allocution télévisée, Emmanuel Macron a annoncé que les mesures de confinement, qui concernaient déjà 19 départements, allaient être étendues à toute la France à partir du samedi 3 avril.

Pour ce troisième confinement national, les déplacements sont interdits au-delà de 10 kilomètres, sauf motifs dérogatoires. Nouveauté : dans cette zone de 10 km, il n'y aura pas besoin d'attestation, un justificatif de domicile suffira. Au-delà, il faudra donc avoir une attestation et une bonne raison.

Le chef de l'Etat a souhaité faire preuve de souplesse, laissant une certaine liberté pour le week-end de Pâques. D'ailleurs, les déplacements entre régions ne seront interdits qu'à partir du 5 avril. D'ici là, les forces de l'ordre feront preuve de tolérance.

Les motifs dérogatoires

Déplacements au sein du département de résidence*

Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commandes.

Déplacements pour emmener et aller chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités péri-scolaires.

Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel (bibliothèques et médiathèques) ou un lieu de culte.

Déplacements pour se rendre dans un service public pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

* Pour les personnes résidant aux frontières d’un département, une tolérance de 30 kms au-delà du département est acceptée.

Déplacements sans limitation de distance

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés, livraisons à domicile, déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, déplacements liés à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants.

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, déplacements pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés.

Déplacement de transit vers les gares et les aéroports.

Le couvre-feu

Le couvre de feu est toujours de mise. Ainsi, de 19 heures à 6 heures, sur l'ensemble du pays, des motifs dérogatoires valables en journée ne le sont plus. Ce sont principalement ceux des déplacements au sein du département de résidence.

Les attestations

Il y en a justement deux séparées : une pour la journée (6h-19h) et une pour le soir (19h-6h). Le lien pour les télécharger.

Connaître son périmètre de 10 km

Un site internet propose un outil simple. On entre son adresse et on a la zone de 10 km autour de son domicile.