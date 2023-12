Contrôle technique : à 79,52 € en moyenne, il est épargné par l'inflation (+ prix par dept)

"Avec 100 balles, t'as plus rien"... Une maxime qui n'a jamais été plus vraie qu'en ces temps d'inflation rampante dans notre pays. En effet, 2023 devrait s'achever avec une inflation autour de + 4 %.

Et pourtant, il existe un examen auquel tout automobiliste a été ou sera confronté, qui résiste encore et toujours aux augmentations de prix : le contrôle technique (CT).

Toujours ? Bon, en réalité non, puisque le CT a subi en 2018, l'année où il a été très largement durci, une très forte augmentation de + 12,2 %. Mais depuis, c'est l'encéphalogramme plat. Ou presque. Alors qu'entre 2019 et aujourd'hui, nous avons subi près de 15 % d'inflation cumulée, le contrôle technique lui, n'a augmenté que de 77,62 € à 79,52 € en moyenne, soit seulement + 2,45 %.

C'est ce que nous apprend la 11e étude annuelle sur le prix du CT, menée par le site simplauto.com, un site spécialisée dans la prise de rendez-vous en centres de contrôle, à des prix préférentiels (selon les créneaux horaires à remplir).

Entre 2022 et 2023, l'augmentation a été que de + 1,22 %, soit quasiment une stabilité des prix. Une bonne nouvelle donc pour les quelques 18 millions d'automobilistes particuliers qui ont réalisé le contrôle cette année.

Cette stabilité s'explique, selon simplauto, par à la fois le fait que les prix avaient bondi en 2018, se calmant forcément ensuite, mais aussi par le constat que les centres de contrôle n'ont jamais été aussi nombreux, créant entre eux une forte concurrence, et une guerre des prix (qui rappelons-le, ne sont pas fixés par l'État mais bien parfaitement libre).

De fortes disparités entre carburants et type de véhicules

Mais comme d'habitude, cette moyenne cache des disparités, parfois fortes, entre départements, mais aussi entre les différents types de carburation.

Ainsi, pour les véhicules aux carburations dites "alternatives", le prix est plus élevé.

Carburant Prix du contrôle technique Écart/moyenne Électrique 86,44 € +8,70 % Hybride 86,06 € +8,22 % GPL 94,85 € +19,28 %

Mais il y a aussi des différences entre types de véhicules.

Type de véhicule Prix du contrôle technique 2023 Véhicule particulier 79,52 € 4×4 84,00 € Véhicule utilitaire 83,20 € Camping-car 85,42 € Véhicule de collection 79,81€

À noter, que la contre-visite en cas d'échec au CT, le plus souvent gratuite jusqu'en 2018, est aujourd'hui payante dans 98 % des cas, pour un tarif moyen de 14,78 €, et 32,88 € pour une contre-visite étendue (sur banc).

De fortes disparités selon les départements

Mais les écarts ne sont pas seulement présents selon la carburation ou le type de voiture. On les observe aussi, et parfois dans de grandes proportions, selon les départements. Alors, où se situe le vôtre ? Voyez dans ce tableau le palmarès des départements, du plus cher au moins cher. Le grand "vainqueur" étant la Haute-Savoie (99,46 €) et là où il fait bon le passer étant la Moselle (69,57 €).

De même, entre le CT le moins cher de France, et celui où vous ressortirez sans votre chemise, les écarts sont énormes : de 45 € à 120 € !

Vous trouverez également sur le site de simplauto.com une carte de France interactive, où le prix moyen du CT s'affiche au survol de chaque département.

Département Prix Moyen Minimum Maximum Écart / Moyenne Haute-Savoie 99,46 € 75,00 € 120,00 € 25,07 % Corse-du-Sud 94,57 € 75,00 € 100,00 € 18,93 % Savoie 90,84 € 79,00 € 105,00 € 14,24 % Paris 90,39 € 85,00 € 99,00 € 13,67 % Alpes-Maritimes 90,29 € 74,00 € 103,00 € 13,54 % Mayotte 90,00 € 90,00 € 90,00 € 13,18 % Haute-Corse 90,00 € 50,00 € 100,00 € 13,18 % Alpes-de-Haute-Provence 89,95 € 87,00 € 94,00 € 13,12 % Aube 88,08 € 79,00 € 96,00 € 10,76 % Guadeloupe 87,69 € 75,00 € 95,00 € 10,28 % La Réunion 87,06 € 60,00 € 95,00 € 9,48 % Hautes-Alpes 86,38 € 80,00 € 96,00 € 8,63 % Hauts-de-Seine 86,05 € 70,00 € 99,00 € 8,21 % Guyane 85,42 € 75,00 € 90,00 € 7,42 % Loire-Atlantique 85,09 € 72,00 € 93,60 € 7,00 % Ain 84,82 € 70,00 € 100,00 € 6,66 % Bouches-du-Rhône 84,33 € 68,00 € 105,00 € 6,05 % Vosges 83,47 € 75,00 € 95,00 € 4,97 % Jura 83,42 € 73,00 € 89,00 € 4,90 % Côte-d’Or 83,40 € 72,00 € 90,00 € 4,87 % Essonne 83,14 € 65,00 € 100,00 € 4,55 % Rhône 82,94 € 60,00 € 95,00 € 4,30 % Val-de-Marne 82,82 € 66,00 € 95,00 € 4,16 % Var 82,62 € 57,00 € 98,00 € 3,90 % Isère 82,47 € 65,00 € 100,00 € 3,71 % Drôme 82,27 € 58,00 € 90,00 € 3,45 % Ille-et-Vilaine 81,82 € 70,00 € 90,00 € 2,89 % Saône-et-Loire 81,82 € 65,00 € 95,00 € 2,89 % Maine-et-Loire 81,44 € 70,00 € 89,00 € 2,41 % Tarn 81,24 € 65,00 € 90,00 € 2,16 % Morbihan 81,05 € 60,00 € 89,00 € 1,93 % Vaucluse 80,77 € 69,00 € 90,00 € 1,57 % Ardèche 80,71 € 65,00 € 92,00 € 1,49 % Haut-Rhin 80,70 € 60,00 € 99,00 € 1,49 % Indre 80,33 € 68,00 € 85,00 € 1,02 % Bas-Rhin 80,26 € 53,00 € 120,00 € 0,93 % Marne 80,25 € 67,00 € 97,00 € 0,91 % Côtes-d’Armor 80,07 € 70,00 € 85,00 € 0,69 % Haute-Garonne 80,01 € 65,00 € 99,00 € 0,62 % Finistère 79,89 € 55,00 € 89,00 € 0,47 % Pyrénées-Atlantiques 79,89 € 70,00 € 96,00 € 0,47 % Martinique 79,70 € 70,00 € 90,00 € 0,23 % Creuse 79,57 € 75,00 € 85,00 € 0,07 % Moyenne 79,52 € 45,00 € 120,00 € – Doubs 79,48 € 60,00 € 96,00 € -0,05 % Nièvre 79,31 € 70,00 € 86,00 € -0,26 % Gard 79,10 € 50,00 € 100,00 € -0,52 % Haute-Saône 78,96 € 69,00 € 85,00 € -0,70 % Sarthe 78,91 € 70,00 € 85,50 € -0,76 % Meurthe-et-Moselle 78,88 € 60,00 € 93,00 € -0,80 % Aisne 78,79 € 68,00 € 85,00 € -0,92 % Seine-Maritime 78,74 € 60,00 € 89,00 € -0,99 % Eure 78,44 € 55,00 € 85,00 € -1,35 % Puy-de-Dôme 78,44 € 67,00 € 87,00 € -1,35 % Yvelines 78,43 € 60,00 € 95,00 € -1,37 % Loir-et-Cher 78,17 € 70,00 € 87,00 € -1,70 % Seine-Saint-Denis 78,06 € 59,00 € 120,00 € -1,84 % Vienne 78,03 € 70,00 € 84,00 € -1,87 % Territoire de Belfort 77,91 € 75,00 € 82,00 € -2,03 % Ardennes 77,84 € 75,00 € 85,00 € -2,11 % Corrèze 77,80 € 56,00 € 89,00 € -2,17 % Vendée 77,73 € 65,00 € 89,00 € -2,25 % Manche 77,63 € 68,00 € 85,00 € -2,38 % Gironde 77,55 € 60,00 € 90,00 € -2,48 % Charente-Maritime 77,49 € 58,00 € 98,00 € -2,55 % Somme 77,09 € 70,00 € 85,00 € -3,05 % Seine-et-Marne 77,08 € 49,00 € 95,00 € -3,07 % Allier 77,07 € 65,00 € 85,00 € -3,08 % Lot-et-Garonne 76,86 € 65,00 € 82,00 € -3,35 % Aveyron 76,77 € 50,00 € 86,00 € -3,45 % Eure-et-Loir 76,76 € 60,00 € 87,00 € -3,48 % Tarn-et-Garonne 76,76 € 59,00 € 85,00 € -3,48 % Haute-Marne 76,75 € 65,00 € 85,00 € -3,49 % Hautes-Pyrénées 76,65 € 70,00 € 82,00 € -3,60 % Lozère 76,65 € 70,00 € 80,00 € -3,61 % Mayenne 76,57 € 69,00 € 80,00 € -3,71 % Lot 76,54 € 67,00 € 85,00 € -3,74 % Val-d’Oise 76,46 € 65,00 € 90,00 € -3,85 % Charente 76,28 € 65,00 € 90,00 € -4,08 % Indre-et-Loire 76,21 € 69,00 € 85,00 € -4,16 % Pyrénées-Orientales 76,16 € 57,00 € 80,00 € -4,23 % Orne 76,02 € 66,00 € 82,00 € -4,41 % Dordogne 75,91 € 56,00 € 87,00 € -4,54 % Haute-Vienne 75,78 € 60,00 € 84,00 € -4,70 % Aude 75,72 € 55,00 € 90,00 € -4,78 % Landes 75,65 € 55,00 € 95,00 € -4,87 % Oise 75,60 € 60,00 € 89,00 € -4,93 % Deux-Sèvres 75,57 € 59,00 € 82,00 € -4,97 % Meuse 75,25 € 69,00 € 82,00 € -5,37 % Yonne 75,21 € 59,00 € 88,00 € -5,42 % Calvados 74,95 € 60,00 € 85,00 € -5,74 % Cher 74,70 € 65,00 € 85,00 € -6,06 % Nord 74,62 € 55,00 € 95,00 € -6,16 % Gers 74,62 € 65,00 € 80,00 € -6,17 % Hérault 74,60 € 59,00 € 110,00 € -6,19 % Haute-Loire 73,23 € 59,00 € 81,00 € -7,91 % Pas-de-Calais 73,11 € 45,00 € 85,00 € -8,07 % Cantal 72,88 € 59,00 € 89,00 € -8,34 % Loiret 70,78 € 59,00 € 80,00 € -10,99 % Loire 70,46 € 55,00 € 95,00 € -11,40 % Ariège 70,13 € 55,00 € 80,00 € -11,80 % Moselle 69,57 € 49,00 € 90,00 € -12,51 %

