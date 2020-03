Coronavirus : les concessions et les garages auto sont-ils ouverts ?

Pour freiner la propagation du virus Covid-19, le Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé ce week-end la fermeture des commerces jugés non-essentiels. De quoi créer un grand flou, qui a été en partie éclairci avec la publication d'un arrêté au Journal Officiel. Celui-ci dresse la liste des établissements qui peuvent encore ouvrir leurs portes. Pour les automobilistes, cela concerne :

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles

Commerce d'équipements automobiles

Commerce et réparation de motocycles et cycles

Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

Parcs de stationnement.

Il est donc toujours possible de faire le plein et d'entretenir son véhicule. En revanche, concernant la partie commerciale, cela n'est pas totalement clair. Pour le CNPA, le Conseil National des Professions de l’Automobile, "les activités de vente de véhicules sont fermées au public sauf pour les activités de livraison et de retraits de commandes".

En pratique, si les garages ont pu ouvrir, les concessions ont fermé leurs portes, empêchant ainsi tout achat d'un nouveau véhicule, neuf ou occasion. L'un de nos contacts dans le Sud-Ouest nous a ainsi expliqué que la partie commerciale a été fermée dès dimanche, ce week-end étant marqué par des opérations portes ouvertes, dans la mesure où la concession est un espace recevant du public et est donc concernée par les consignes du gouvernement.

En revanche, concernant les livraisons prévues, notre contact a reconnu un grand flou, pensant notamment pouvoir réaliser une livraison à domicile d'un véhicule, donc dans un lieu qui ne reçoit pas du public. Une démarche qu'il espère possible car il compte sur cela pour assurer un minimum de trésorerie. Il doit toutefois faire face à un autre souci : la difficulté de réaliser les démarches administratives pour l'immatriculation.

Le texte peut évoluer en fonction des annonces d'Emmanuel Macron ce lundi soir.