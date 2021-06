Coyote : une meilleure compatibilité avec Android Auto

Il y a du nouveau pour Coyote, spécialiste des services connectés d'aide aux conducteurs, évidemment connu pour les alertes des radars. Depuis plusieurs années, le service est décliné en une application mobile. Un succès, puisque cette appli a été téléchargée plus de cinq millions de fois sur Android.

Mais dans nos vies de plus en plus connectées, on aime la facilité. On veut notamment avoir accès au dispositif directement sur l'écran de la voiture via des connectivités. Avec Coyote, c'était possible pour Apple Car Play. Bonne nouvelle, cela l'est enfin avec Android Auto. On connecte donc son smartphone, et on profite des infos sur l'écran du véhicule, ce qui apporte un confort de lecture, cet écran étant forcément plus grand que celui du téléphone.

Coyote profite d'une communauté de cinq millions de membres en Europe pour proposer des alertes en temps réel, avec les dangers de la route, la mise à jour des limitations de vitesse ou encore une navigation avec calcul d’itinéraires en fonction de l’évolution du trafic.

Bon point, l'accès à l'application avec Android Auto est offert aux clients qui ont déjà l'appli, jusqu'au 15 juillet. Il faudra ensuite prendre l'abonnement formule "Extend", à 10,99 € par mois. Et si vous avez envie de profiter et de tester le système à l'occasion de votre trajet pour les vacances, Coyote propose 30 jours d'essai gratuit, pour Android et iOs.