D’anciens ingénieurs de BYD et Huawei veulent transformer votre vélo de sportif en vélo électrique

Les kits d’électrification à galet ne sont pas nouveaux. Ils tentent une brèche de l’électrification du vélo musculaire. L’assistance est réalisée par des moteurs à galets qui agissent par friction. Si la déperdition énergétique est énorme et les performances sont souvent limitées, ces systèmes ont le mérite d’être simples à installer, amovibles et légers. Un bon moyen de juger si le vélo électrique en utilitaire vous convient ou non.

Pareil, mais différent

Kamingo est une start-up chinoise fondée par des transfuges de BYD et Huawei, deux boîtes qui, on le rappelle, savent faire tourner des moteurs électriques et de l’électronique embarquée.

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Le kit affiche des caractéristiques plutôt séduisantes sur le papier : 250 W en nominal, jusqu’à 750 W en pic, 40 Nm de couple, le tout dans un moteur de 920 grammes. Ajoutez la batterie de 1,4 kg et vous êtes à 2,3 kg tout compris. Même pas 2 bouteilles d’eau. On a vu pire comme surplus.

Notez que le kit est incompatible avec le garde-boue. Mais par son fonctionnement, la pluie aura probablement raison de la friction et ce, malgré le système de gestion de la pression.

Le galet intelligent

Kamingo tente de se distinguer de la concurrence en misant sur sa technologie baptisée PAT pour Pressure Adaptive Technology. En clair, le système ajuste automatiquement la pression du galet sur le pneu. C’est malin, parce que c’est précisément le point faible de tous les kits à friction : trop de pression et on bouffe le pneu, pas assez et ça patine à la moindre goutte de pluie. Évidemment, si le pneu a des crampons, ça ne fonctionnera pas.

L’assistance se veut naturelle, avec un capteur de cadence et une commande au guidon équipée d’une gâchette d’accélération (jusqu’à 6 km/h sans pédaler, conforme à la réglementation européenne). Le système détecte même les chutes et coupe le moteur automatiquement. Un bon point pour la sécurité.

Le galet pivote sur un axe motorisé et peut ainsi être activé ou désactivé en roulant, via le module de commande fixé au guidon.

La batterie qui dépanne aussi votre smartphone

Côté autonomie, on parle de 266 Wh pour environ 30 km (ce qui paraît impossible, même dans des conditions optimales, avec un cycliste léger, à moins de miser sur une assistance très légère).

Désormais commune, la batterie se recharge en USB-C et peut servir de powerbank (on trouve ça sur les batteries externes de trottinettes par exemple). De quoi alimenter votre téléphone si besoin, ou une enceinte par exemple.

Kamingo annonce avoir développé la récupération d’énergie au freinage. La question étant de savoir de combien d’énergie il est question et est-ce que cette fonction a été intégrée à l’autonomie annoncée.

300 €, mais sur Kickstarter

C’est le nerf de la guerre. Le Kamingo est proposé à 349 dollars (soit un peu plus de 300 €) via une campagne Kickstarter. Le prix définitif annoncé sera de 589 dollars.

À l’heure de cet article, l’objectif a été atteint, mais l’offre de financement est encore valable.

Donc c’est tout bénef, puisque vous avez le bon tarif et de bonnes chances de voir le produit livré.