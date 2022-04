Dacia : le Jogger est déjà un succès

Dans les derniers résultats du groupe Renault, qui correspondent au premier trimestre 2022, Dacia est une nouvelle fois la bouée de secours. Pendant que la maison mère plonge de 26 % (en étant plombée par la pénurie de semi-conducteurs), le roumain progresse de 5,8 %.

Dacia est toujours porté par le succès des Sandero et Duster. La citadine est même le véhicule le plus vendu auprès des particuliers sur le Vieux Continent. Mais la marque résiste aussi à la tempête qui secoue le marché européen grâce à ses derniers lancements. La Spring confirme son départ canon. 9 000 exemplaires ont été immatriculés au premier trimestre en Europe, et plus de 20 000 commandes ont été enregistrées sur cette période.

La grande nouveauté de 2022 dans le réseau Dacia, c'est le Jogger. Ce véhicule familial vient à la fois remplacer les Lodgy et Dokker. Et si ces derniers ont eu un succès plus mitigé par rapport au reste de la gamme, le Jogger semble bien parti pour être un nouveau hit. En quatre mois, Dacia indique avoir enregistré 36 500 commandes, un niveau supérieur à ses prévisions.

Les versions les plus chères représentent 70 % des commandes. Rien de surprenant, le modèle le plus onéreux étant une offre "Up&Go" avec la promesse d'une livraison rapide. La version GPL est aussi appréciée, elle compte pour 60 % des achats. Si elle est la moins puissante de la gamme, elle permet de faire fondre son budget carburant.