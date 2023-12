Dacia Sandero vs. Tesla Model Y, le match de l’année !

Le match de l’année oppose deux modèles aux antipodes l’un de l’autre, avec d’un côté une citadine à prix serrés et de l’autre un monstre de technologie, mais qui ont pour point commun d’être des marques encore jeunes sur le marché.

Les Dacia Sandero et Tesla Model Y sont en effet les deux prétendantes au titre de championne des ventes en Europe, et c’est pour le moment l’américaine qui tient la corde avec près de 230 000 immatriculations enregistrées sur les 11 premiers mois de l’année, contre 217 000 à la Roumaine (qui s’est toutefois hissée en tête des ventes en novembre, comme elle l’avait déjà fait à trois reprises durant l’année).

Le podium est complété par le Volkswagen T-Roc, qui ne pourra espérer mieux que sa troisième place avec ses 191 000 unités écoulées.

Derrière, on assiste à un intéressant duel franco-français avec la 208 (184 000 ex.) qui devance de peu la Renault Clio (181 000 ex.). Si la Peugeot domine (de peu), elle voit ses ventes globales baisser de 5,6% depuis le début de l’année, tandis que la Renault progresse de…43,9% !

Il n’est ainsi pas impossible qu’elle passe devant d’ici la fin décembre. Et si elle n’y parvient pas, l’année 2024 s’annonce plutôt faste pour la citadine au losange, fraîchement restylée.

Reste que grâce à la sixième place de l’Opel Corsa, c’est bien le groupe Stellantis qui domine les débats avec des ventes cumulées de plus de 360 000 unités pour deux modèles (Corsa et 208, donc) reposant sur sa plate-forme CMP.

La VW Golf, longtemps la référence absolue du marché, se voit reléguée au septième rang, juste devant la Toyota Yaris Cross qui est le seul modèle « Made in France » de ce Top 10.

Un Top 10 que complètent deux modèles du groupe VW qui, s’il rencontre encore des difficultés avec ses modèles électriques (son ID.4 n’occupe que la 46ème place des ventes) trouve encore de solides relais de croissance à travers ses modèles thermiques.