Dans le coffre épisode 01 : le vélo pliant Tern Link D8

Il ne reste plus que 3 modèles d’autos à 15 000 euros. Le Dacia Jogger hybride s’échange contre un peu de plus de 25 000 euros, et une Tesla à 32 000 euros est une « affaire ». Autrement dit, troquer son ancienne voiture peu kilométrée contre un nouveau modèle n’apportera qu’une dette de plus et l’impression (fausse) d’avoir sauvé la planète. C’est de cette situation qu’est née cette rubrique. Préserver sa voiture revient à la délester des petits trajets et à grappiller quelques kilomètres. Le Tern Link D8 a, sur le papier, tout pour réussir cette tâche. Nous allons voir s’il y parvient dans le monde réel.

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas un constructeur qui nous a gratifiés de ce modèle pour l’essai, mais la boutique Cyclable Paris 10. Quant à la Yaris, elle vient de la famille du rédacteur.

Un vélo pas si compact que ça

Les chiffres sont très évocateurs. Avec un format plié de 380 × 790 × 720 mm, ce Link D8 prend parfaitement place dans le coffre de 272L d’une Toyota Yaris de 2007. Toutefois, il occupe 80 % du volume du coffre et nécessite de retirer la plage arrière.

Beaucoup ? Non du tout. N’importe quel vélo non pliant aurait nécessité le retrait des roues. Notez au passage le poids contenu de 12 kg. Pour une structure renforcée dotée de bons pneus de 20 pouces, c’est très bon. D’ailleurs, déplié, le vélo se porte d’une main sans aucune difficulté. Dans les transports en commun, notamment le métro, ce n’est pas la même limonade. La raison à une longueur de 80 cm qui occupe 2 places et implique de positionner le vélo à la perpendiculaire de votre siège. Rester vigilant est essentiel pour éviter que le Tern ne fasse chuter les voyageurs stressés de rater l’ouverture des portes. Dans le RER en revanche, l’espace est suffisant. En train, il sera aisé de trouver un sac pouvant le contenir et il trouvera parfaitement sa place dans le logement à bagages. Très rapide et simple à plier Comptez 10 secondes d’après le constructeur pour compacter l’engin. Honnêtement, après avoir réalisé l’exercice une dizaine de fois, en 7 secondes c’était… plié. Il y a d’ailleurs seulement 5 actions qui s’enchaînent avec une fluidité remarquable : Plier le cadre en son milieu : les deux parties se joignent et se fixent via un système aimanté

Baisser la selle : un levier à tirer puis repousser, la gravité réduit le temps

Plier le guidon avec un système de verrouillage identique à celui du cadre : instantané dès la pression.

Relier la petite lanière en caoutchouc du cadre au guidon

Plier les pédales : une simple pression en leur centre Listé, ça semble prendre autant de temps que la check-list d’un avion au décollage, mais c’est simple et rapide. Notez que tous les éléments sont pensés intelligemment avec ce qu’il faut de graisse pour éviter les frictions. Mais, car il y a forcément un « mais », on a vite fait de mettre de la graisse sur ses doigts.

Côté transport, on peut tenter de l’utiliser en trolley en remontant la selle. Mais dans les escaliers, c’est à bout de bras qu’on le tient. Le poids passe encore, mais les aimants semblent visiblement fâchés et se détachent souvent, mettant les roues dans une position peu ergonomique. Il manque définitivement une poignée de transport de série.

Côté points négatifs, le plateau est protégé par un carter, mais pas la chaîne. Donc il faut rester concentré lorsqu’on manipule ou porte le vélo, surtout plié, pour ne pas salir ses vêtements.

Un plaisir à rouler et des composants parfaitement calibrés

Pour 990 euros, le Link D8 offre tout ce que l’on peut attendre. À commencer par une transmission monoplateau à 8 vitesses parfaitement calibrée avec un ratio 11-32. Dans le jargon, ça signifie que la vitesse la plus lâche limitera les efforts dans les côtes tandis que vous pourrez avoisiner les 35 km/h sans pédaler dans le vide. La transmission Shimano Claris, un peu limitée sur des modèles à assistance électrique s’avère idéale pour un usage purement musculaire et la gâchette est plaisante à utiliser.