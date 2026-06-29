Dans les coupés et cabriolet CLE de chez Mercedes-AMG on trouvera un V8 bitubo qui devrait développer dans 585 ch !

Un capot ouvert et nos chasseurs de scoop n’ont pas résisté à la tentation de réaliser une petite photo du bloc-moteur qui se cache sous d’imposantes barres anti-rapprochement. Il s’agit bien d’un V8 biturbo qui anime cette nouvelle Mercedes-AMG Cle 63 qui devrait plaire aux conducteurs sportifs qui pourront se payer cette merveille ainsi que le malus écologique qui ira avec.

Ce V8, qui équipera également l’exclusive série limitée Mythos disposera d’un système d’hybridation 48 V qui ne lui permettra pas d’échapper au malus écologique. Par rapport à la Mythos dont le V8 devrait développer 650 ch, la Mercedes-AMG CLE 63 devrait se contenter de 585 ch mais fournira une belle sonorité grave lorsque l’on appuiera sur l’accélérateur.

Un V8, sinon rien !

Pas question d’installer dans cette auto un moteur quatre cylindres 2.0 hybride rechargeable que l’on trouve sur certaines AMG sportives et cela d’autant plus que la Mercedes-AMG CLE 53 dispose quant à elle d’un moteur six cylindres en ligne de 449 ch (+ 23 ch électriques). C’est pourquoi le choix du V8 s’est imposé. Cela permettra à Mercedes-AMG de disposer d’une belle alternative à un coupé AMG GT plus exclusif et puis aussi de faire mieux que BMW dont le coupé BMW M4 dispose d’un bloc six cylindres en ligne de 550 ch (version CSL). Sur le plan du style la Mercedes-AMG CLE 63 arbore le design de la prochaine Mercedes CLE restylée, avec de nouveaux projecteurs et des feux de jour en forme d’étoiles, une face avant redessinée. Cette Mercedes-AMG est également dotée de la nouvelle signature lumineuse étoilée des feux arrière.

Belle, sportive et confortable.

Moins exclusive que la série limitée Mythos, la Mercedes-AMG CLE 63 affiche une ligne élégante débarrassée de tout élément aérodynamique. Plus sobre et plus bourgeoise, cette auto qui affichera une belle sportivité sera aussi très confortable. De quoi satisfaire un plus grand nombre de conducteurs et leurs passagers, puisque ce coupé dispose, sur la carte grise, d’une possibilité de transport de cinq personnes. Elle disposera d’une belle dotation en équipement avec pléthore d’aides à la conduite. L’intérieur devrait être proche de celui de la Mercedes CLE avec quelques touches distinctives AMG. La nouvelle Mercedes-AMG CLE 63 devrait être présentée officiellement avant la fin de l’année.