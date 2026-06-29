Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes Cle Coupe Amg

Dans les coupés et cabriolet CLE de chez Mercedes-AMG on trouvera un V8 bitubo qui devrait développer dans 585 ch !

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

0  

SCOOP – Alors que le V8 semblait être réservé aux modèles exclusifs de chez Mercedes-AMG dont la future AMG CLE 63 Mythos, ce bloc prendra place aussi dans la future Mercedes-AMG CLE 63. La preuve en image.

Dans les coupés et cabriolet CLE de chez Mercedes-AMG on trouvera un V8 bitubo qui devrait développer dans 585 ch !

Un capot ouvert et nos chasseurs de scoop n’ont pas résisté à la tentation de réaliser une petite photo du bloc-moteur qui se cache sous d’imposantes barres anti-rapprochement. Il s’agit bien d’un V8 biturbo qui anime cette nouvelle Mercedes-AMG Cle 63 qui devrait plaire aux conducteurs sportifs qui pourront se payer cette merveille ainsi que le malus écologique qui ira avec.

Ce V8, qui équipera également l’exclusive série limitée Mythos disposera d’un système d’hybridation 48 V qui ne lui permettra pas d’échapper au malus écologique. Par rapport à la Mythos dont le V8 devrait développer 650 ch, la Mercedes-AMG CLE 63 devrait se contenter de 585 ch mais fournira une belle sonorité grave lorsque l’on appuiera sur l’accélérateur.

Petite promenade dans les cols des Alpes autrichiens pour la Mercedes-AMG CLE 63 qui profite d’une courte pause pour faire admirer son imposant V8 qui est en partie caché par de superbes barres anti-rapprochement.
Petite promenade dans les cols des Alpes autrichiens pour la Mercedes-AMG CLE 63 qui profite d’une courte pause pour faire admirer son imposant V8 qui est en partie caché par de superbes barres anti-rapprochement.

Un V8, sinon rien !

Pas question d’installer dans cette auto un moteur quatre cylindres 2.0 hybride rechargeable que l’on trouve sur certaines AMG sportives et cela d’autant plus que la Mercedes-AMG CLE 53 dispose quant à elle d’un moteur six cylindres en ligne de 449 ch (+ 23 ch électriques). C’est pourquoi le choix du V8 s’est imposé. Cela permettra à Mercedes-AMG de disposer d’une belle alternative à un coupé AMG GT plus exclusif et puis aussi de faire mieux que BMW dont le coupé BMW M4 dispose d’un bloc six cylindres en ligne de 550 ch (version CSL). Sur le plan du style la Mercedes-AMG CLE 63 arbore le design de la prochaine Mercedes CLE restylée, avec de nouveaux projecteurs et des feux de jour en forme d’étoiles, une face avant redessinée. Cette Mercedes-AMG est également dotée de la nouvelle signature lumineuse étoilée des feux arrière.

À l’image de la Mercedes CLE restylée qui arrive bientôt, la nouvelle signature lumineuse en étoile de la Mercedes CLE restylée équipe également la Mercedes-AMG CLE 63. Celle-ci bénéficiera aussi un logiciel MBUX amélioré et de nouvelles aides à la conduite.
À l’image de la Mercedes CLE restylée qui arrive bientôt, la nouvelle signature lumineuse en étoile de la Mercedes CLE restylée équipe également la Mercedes-AMG CLE 63. Celle-ci bénéficiera aussi un logiciel MBUX amélioré et de nouvelles aides à la conduite.

Belle, sportive et confortable.

Moins exclusive que la série limitée Mythos, la Mercedes-AMG CLE 63 affiche une ligne élégante débarrassée de tout élément aérodynamique. Plus sobre et plus bourgeoise, cette auto qui affichera une belle sportivité sera aussi très confortable. De quoi satisfaire un plus grand nombre de conducteurs et leurs passagers, puisque ce coupé dispose, sur la carte grise, d’une possibilité de transport de cinq personnes. Elle disposera d’une belle dotation en équipement avec pléthore d’aides à la conduite. L’intérieur devrait être proche de celui de la Mercedes CLE avec quelques touches distinctives AMG. La nouvelle Mercedes-AMG CLE 63 devrait être présentée officiellement avant la fin de l’année.

Photos (8)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Mercedes Cle Coupe Amg

Mercedes Cle Coupe Amg

SPONSORISE

Actualité Mercedes Cle Coupe Amg

Voir toute l'actu Mercedes Cle Coupe Amg

Essais Mercedes Cle Coupe Amg

Voir tous les essais Mercedes Cle Coupe Amg