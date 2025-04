Ouf ! La Mercedes C63 AMG abandonnerait le 4 cylindres…

La plupart des amateurs de sportives vous le diront : en matière de plaisir de conduire, les performances ne font pas tout. Souvent, la musicalité passe avant. Ainsi, le remplacement de moteurs atmosphériques d'anthologie par des homologues suralimentés a généralement fendu le cœur des passionnés. Et cela malgré des accélérations et reprises en progrès. On a bien sûr en tête la disparition du V10 chez BMW au profit du V8 4.4 sous le capot de la M5.

Et même en conservant le nombre de cylindres, le doute sur l'agrément mécanique plane. Chez Mercedes-AMG par exemple, on se souvient du passage du célèbre moteur V8 6.2 au V8 biturbo. Sur les gros modèles bien sûr, mais également sous celui de la Classe C. Heureusement, ce fut l'une des opérations les moins décevantes, le bloc à assistance respiratoire d'Affalterbach parvenant tout de même à dresser les poils grâce à des grondements enviables.

Retour à la raison…

Hélas, la marque est allée un peu trop loin avec la toute dernière C63 S "E Performance". Certes, l'hybridation rechargeable promet une puissance cumulée inédite de 680 ch, un couple camionnesque de 1 020 Nm, et des performances de feu avec notamment un 0 à 100 km/h en 3s3 seulement. Mais malgré tous les efforts pour le rendre sensationnel et puissant (476 ch à lui seul, soit une valeur record), son bloc à quatre cylindres seulement de 2.0, issu de la petite A45, ne parvient pas à donner le grand frisson. D'ailleurs, les ventes du modèle ne sont pas au beau fixe.

Conscient du problème, le sorcier teuton pourrait bien tenter de remédier au problème à l'occasion du restylage de la Classe C en 2026. Sans doute pas avec un V8, mais avec un 6 cylindres en ligne 3.0 biturbo, selon Autocar. Un moteur semblable à celui d'autres modèles, dont l'E53, mais plus puissant, et chantant, forcément. Et cela ne serait pas la seule modification, puisque le média anglais ajoute que le moteur électrique arrière sera remplacé par un autre, placé en sandwich entre son homologue thermique et la boîte auto (pour, espérons-le, un poids en baisse ?). Si rien n'est encore officiel, puissance et couple cumulés seraient en légère baisse par rapport au modèle actuel. Mais avec respectivement 650 ch et 881 Nm, il y aurait déjà largement de quoi dépasser en toute sécurité, sachant que la transmission intégrale sera toujours de la partie…