De moins en moins de voitures en Ile-de France, mais elles sont de plus en plus vieilles

Selon une récente étude de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), l’agence d’urbanisme de la métropole du Grand Paris, le nombre de voitures en Île-de-France, n’en finit pas de se réduire. Pas vraiment une surprise, au vu des différentes politiques mises en place. Il ressort tout de même que « La démotorisation des ménages s’installe durablement ». Les Parisiens possèdent 31 % de voitures de moins qu’en 1990. Le pic aura été atteint en 1999, avec 0,73 voiture par ménage. Depuis, la tendance est à la baisse, jusqu’à 0,65 en 2022. Un phénomène qui s’explique par une offre de transport en commun plus importante, mais aussi par l’essor des mobilités douces.

Plus surprenant, cette baisse concerne également les banlieusards, même si elle est moins forte avec seulement 5 %. La baisse du total de véhicules est une tendance plus récente, ayant démarré en 2016. Depuis cette date, le parc recule d’environ 18 000 véhicules par an", soit de 0,8 % en moyenne.

Moins nombreuses, mais plus vieilles

Parallèlement à cela, l’autre élément-clé qui ressort de cette étude est le vieillissement du parc. Les voitures des ménages avaient en moyenne 11 ans et quatre mois en 2025, contre huit ans et demi en 2011. Un phénomène qui correspond aussi à l’état du parc national. Enfin, les Franciliens qui se décident à acheter une voiture préfèrent opter pour de l’occasion. C’est le cas dans 88 % des ventes en 2024, un pourcentage qui ne cesse d’augmenter.

Les résultats de cette étude sont relativement cohérents puisqu’ils correspondent à une tendance plus globale avec une diminution des voitures dans les grandes agglomérations, mais une volonté de conserver une voiture, malgré des conditions de circulation et budgétaires de plus en plus complexes chaque année.