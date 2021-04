Déconfinement : réouverture complète des concessions automobiles le 19 mai

Le calendrier du déconfinement est enfin connu. Via une interview donnée à la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron a dévoilé un planning en quatre grandes étapes. La première commencera le lundi 3 mai, avec la fin des restrictions de circulation en journée. Attention, le couvre-feu sera toujours de mise, de 19 heures à 6 heures.

Avec la deuxième étape, le mercredi 19 mai, tous les commerces vont pouvoir rouvrir. C'est donc à cette date que les concessions automobiles pourront de nouveau accueillir librement du public. Il y aura des jauges à respecter, mais celles-ci sont rarement atteintes dans les showrooms !

Actuellement, les concessions ne sont pas totalement fermées. Pour éviter un nouvel effondrement des prises de commandes, comme cela avait été le cas en novembre le gouvernement avait lâché du lest et permis la vente sur rendez-vous. On peut donc bien aller dans une concession ces jours, mais en ayant au préalable réservé sa visite ! Une mesure qui permet de limiter la casse, mais qui reste un frein pour les acheteurs. Assurément, ils sont nombreux à avoir retardé leur projet d'achat dans l'attente du déconfinement.

Les vendeurs espèrent maintenant que la réouverture complète va vite relancer les ventes. Ils vont avoir un argument commercial en béton pour attirer l'attention et faire venir du monde : la baisse des bonus écologiques au 1er juillet ! Si vous voulez profiter des meilleures aides sur les électriques et hybrides rechargeables, il faudra vite commander.

> Dans son interview, le chef de l'État a toutefois précisé que des "freins d'urgence" sanitaires seront activés dans les villes et départements où le virus circulerait encore trop.