Défilé ou Rewalk : la vitrine du futur de Renault

Dès la naissance de l’industrie automobile, à l’aube du XXe siècle, toutes les marques se sont obligées à disposer d’un écrin sur la plus belle avenue du monde. Entre les deux guerres (les années 1920 et 1930, pour les plus jeunes des lecteurs qui auraient séché les cours d’histoire), tous les constructeurs, les carrossiers et les importateurs disposaient d’une adresse sur les Champs-Élysées. Il s’agissait de showrooms luxueux et accueillants où trônaient les stars du moment. Renault ne faisait pas exception à cette règle.

Dès 1910, la firme française la plus importante, qui avait sorti sa première voiture en 1898, avait pignon sur l’emblématique avenue. Pour toutes les entreprises, les magasins d’expositions constituaient des espaces prestigieux pour présenter leurs dernières productions.

En 1962, Renault a donné une nouvelle dimension à son adresse des Champs, « Le Pub Renault », n’étant plus seulement un lieu de commerce, mais devenant un bar, un restaurant, un salon de thé, tout en organisant de superbes expositions comme « ces Renault que vous n’avez jamais vues », une formidable sélection de prototypes abandonnés tous présentés peints blanc.

Puis le Pub est devenu l’Atelier en 2000 tandis que les autres constructeurs ont un à un déserté ce quartier laissons seule la première marque nationale entretenir la flamme de l’automobile sur cette voie symbolique.

Une nouvelle métamorphose se prépare pour 2025 avec un nouvel aménagement de ce lieu sous la direction de l’architecte Franklin Azzi encouragé par l’enthousiasme d’Arnaud Belloni infatigable directeur du marketing de Renault au niveau mondial.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le « Défilé Renault » (Rewalk pour les Anglo-Saxons) a l’ambition de devenir plus que jamais un lieu de rendez-vous, d’échanges et de rencontres. Pour Renault, Franklin Azzi a matérialisé les 2 000 m² d’exposition ouverts au public en un parcours ascensionnel formant une boucle de 170 mètres qui desservira les différents niveaux. Cette architecture, dont la forme est reprise dans le logo, est un clin d’œil aux circuits automobiles.

En attendant l’ouverture de ce Défilé, attendu pour 2025 ; il faudra se contenter d’images virtuelles racontant l’histoire de la marque, humaine, industrielle et sportive, traitée dans l’immédiat avec une touchante naïveté.

En attendant le jour où l’intelligence humaine prendra enfin le pas sur l’intelligence artificielle.