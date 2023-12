Déjà 10 000 réservations pour la Citroën ë-C3

Le début de l’année 2024 sera marqué par un duel de citadines électriques, avec les lancements quasi-simultanés des Citroën ë-C3 et Renault 5.

Mais si l’on ignore encore les tarifs et spécifications complètes de la seconde, Citroën a déjà dévoilé le curriculum vitae complet de la C3, dont il a ouvert les réservations depuis un mois, période durant laquelle la marque s’enorgueillit d’avoir engrangé quelques 10 000 commandes dans les 10 pays de lancement.

Ce démarrage assez spectaculaire s’explique en premier lieu par le fait que la C3 est un modèle très apprécié dans la gamme Citroën, avec 5,6 millions d’unités écoulées depuis 2002. La marque précise au passage que ce score est supérieur aux 5,1 millions d’exemplaires de la mythique 2CV.

La clientèle semble donc bien réagir à l’arrivée de la nouveauté, qui a le bon goût d’afficher des tarifs raisonnables pour une électrique. Il faut en effet compter 23 300 € pour la version « You » d’entrée de gamme, et 27 800 € pour la version « Max » mieux équipée.

Notons que la version You, qui concentre 56% des commandes, s’affiche aussi à 99 € par mois. Un tarif des plus alléchants, mais qui comprend un premier loyer de 9 500 € qui ne se voit ramené à 0 € qu’à la condition de cumuler le bonus écologique de 5 000€, 2000 € supplémentaires pour les foyers les plus modestes (revenu par part inférieur à 14 089 €), et 2 500 € de prime à la conversion (pour la mise à la casse d’un véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/2011 ou essence immatriculé avant le 01/01/2006). En d’autres termes, seul le bonus de 5 000 € est acquis à tous. Pour les autres, l’apport pourra donc aller jusqu’à 4 500 €.

On relève enfin le petit coup de pied de l’âne de Citroën à Renault, avec un communiqué de presse qui insiste sur le fait que la C3 peut être préservée gratuitement en ligne jusqu’au 31 janvier. Or, Renault réclame 150 € aux clients qui veulent bénéficier d’un coupe-file et être dans les premiers à réserver la R5. La somme n’est pas déductible de la commande, est-il besoin de le préciser.