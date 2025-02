Des trottinettes plus équipées que votre voiture ?

L’électronique n’a jamais été vue d’un bon œil en automobile. Source de pannes, de problèmes et autres bugs en tout genre, elle a commencé à s’immiscer dans les voitures au début des années 2000, au grand dam des conducteurs, qui ont essuyé des plâtres numériques, plutôt composés de 0 que de 1. Le genre de problèmes autrement plus complexes à régler que ceux mécaniques. Les évolutions ont été longues et laborieuses, jusqu’à aujourd’hui.

Ce n’est pas dans les vieux pots que l’on fait les meilleurs bugs

Avec un âge moyen de 11,3 ans, le parc automobile français est vieux. La pastille Crit’R permet (et c’est d’ailleurs son seul avantage) de nous informer que 55,1% dudit parc a plus de 15 ans. En cela, il est aisé d’estimer que ces autos sont moins équipées que les nouvelles trottinettes qui ont vu le jour, et pas qu’un peu.

Ainsi, lors de notre premier essai de trottinette (qui sera vite complété par d’autres modèles), celui-ci mettait en avant un engin doté d’un contrôleur de traction, d’un ABS, d’un démarrage sans contact et sans clé via le smartphone ou encore d’un système de contrôle et de verrouillage à distance et de l’éclairage automatique.

Cette année, les constructeurs de ces patinettes pour adultes assistés sont allés plus loin. Ainsi, ces engins sont désormais dotés d’un système de navigation intégré, d’un démarrage boost (assimilable à un launch control, à la différence que c’est vous qui êtes lancé et que vous ne le contrôlez pas vraiment), d’un système de mise en route automatique lors de la baisse de la potence et du démarrage en côte.

La limite du toujours plus

Tout ceci est nettement moins amusant qu’il n’y paraît. Le besoin de proposer toujours plus engendre des limites techniques, matérielles et économiques. Les constructeurs de trottinettes sont confrontés à une concurrence sévère et une clientèle au pouvoir d’achat limité (avec un panier moyen de 430 euros). Ils regorgent certes d’idées, mais elles apportent un lot de fonctions, au risque que celles-ci ne soient pas utilisées.

Un problème qui touche également l’automobile : nos chers constructeurs jouent à la surenchère d’équipements qui ne sont parfois jamais utilisés. Pire, ces équipements effraient le consommateur qui n’a alors qu’une obsession : les désactiver. Payer pour des choses dont nous n’avons, non seulement pas besoin, mais que nous ne voulons pas. Cela pourrait être ironique si ces fonctions n’étaient pas devenues obligatoires.

L’obsession du divertissement, jusqu’à en mourir

L’ajout de gadgets peut séduire sur des smartphones et autres objets de loisirs. Occuper des esprits qui n’acceptent pas devoir, de temps en temps, se déconnecter, pour régénérer, absorber, analyser, afin d’éviter de ne vivre qu’à travers des réactions émotionnelles, par manque de temps pour la réflexion.

L’automobile, pour sa part, est un véhicule de déplacement. L’objectif est de favoriser le confort du conducteur. Un confort qui se traduit par une optimisation de la conduite et uniquement cela. Car, pour le commun des mortels, le temps passé dans l’automobile sert à se déplacer. Seule la voiture électrique peut justifier d’occuper le conducteur, durant les charges lors des longs trajets.

L’ajout de ces gadgets a eu l’effet inverse de celui désiré.

Car une voiture de 2025 impose d’effectuer une check-list à chaque démarrage, pour ne pas être dérangé sur la route. Ajoutons les alertes incessantes, les éclairages de tablettes mal réglés qui arrachent la rétine la nuit ou le maintien dans la voie qui, d’un coup de volant, vous éloigne de la ligne que vous avez léchée afin de laisser passer un motard et manque de le faucher, en plus de perturber la conduite et de remuer les passagers. Une fonction désactivable au lieu d’être à activer.

Les trottinettes ont atteint le plafond de verre

Alors soit, les trottinettes sont plus équipées, mais elles ont su rester sur le chemin initial à savoir : se déplacer rapidement et facilement en zone urbaine et périurbaine, pour soulager sa voiture ou simplement avoir un temps de trajet invariable.

Nous sommes cependant face à un plafond de verre. Difficile d’imaginer plus de choses sur ces engins. Les autonomies sont désormais variées et excellentes et le poids varie selon l’usage désiré. Dommage que l’automobile ne suive pas la même idée.