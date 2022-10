Les Français préfèrent les vieilles

Avec une moyenne de 12,2 ans, le parc automobile hexagonal est déjà l’un des plus âgés de tous les grands marchés mondiaux. Les chiffres qui suivent montrent que la tendance n’est pas près de s’inverser, au grand dam de ceux qui prônent le renouvellement accéléré de nos voitures.

En effet, les données fournies par AAA Data concernant le mois de septembre dernier montrant que seuls les échanges d’occasion de plus de 16 ans ont progressé. Avec 112 762 transactions, la hausse est de 2,4 % sur un an alors que le marché global baisse, pour sa part, de 14,6 %.

Ce marché est largement aux mains des particuliers, puisque les opérations en CtoC et CtoB, c’est-à-dire de particulier à particulier et de particulier à professionnel, représentent presque 85 % de ces transactions (95 290 reventes enregistrées). Les professionnels sont, en effet, le plus souvent réticents à se défaire de ce type de véhicules auprès d’une clientèle de particulier car, depuis le 1er janvier dernier, la législation les contraint à garantir 12 mois tous les véhicules qu’ils revendent à des non-professionnels.

Depuis le début de l’année 2022, 970 124 voitures de plus 16 ans ont trouvé preneur, ce qui fait de cette tranche d’âge la première du marché, devant les 2 à 5 ans (877 817 transactions) et les 11 à 15 ans (875 752 opérations).