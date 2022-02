Deux rappels supplémentaires pour plus de 800 000 Tesla

Ces derniers mois, Tesla multiplie les opérations de contrôle et de corrections de ses modèles. L’avant-dernier en date concernait déjà 675 000 exemplaires des Model 3, Model Y et Model S. Record battu puisque, cette fois-ci, jusqu’à 871 000 Tesla qui devront être mises à jour… mais pas chez nous.

En effet, les problèmes identifiés ne concernent, selon le constructeur, que le marché américain. Le premier est le plus important puisqu’il concerne 817 000 véhicules, tous modèles Tesla produits entre 2021 et 2022 confondus. Il s’agit d’une erreur de logiciel du dispositif qui doit alerter, par un son, le conducteur si, au démarrage, l’un des occupants n’a pas bouclé sa ceinture de sécurité. Ce rappel est supervisé par la NHTSA, l’agence fédérale chargée de la sécurité routière aux États-Unis. Cet équipement est, en effet, obligatoire sur l’autre rive de l’Atlantique. Tesla précise toutefois que le voyant lumineux au tableau de bord qui avertit également du non-bouclage est, pour sa part, parfaitement opérationnel.

La seconde opération concerne les véhicules dotés du nouveau système d’aide à la conduite FSD Beta. Ce dernier n’assurerait pas parfaitement son rôle à l’approche d’un panneau Stop et la voiture pourrait ainsi continuer à rouler comme si ce signal n’existait pas. 54 000 véhicules sont concernés aux États-Unis. Là encore, la NHTSA veille.

Bonne nouvelle, toutefois, pour les propriétaires de ces autos, le constructeur précise qu’ils n’auront pas à se rendre dans un atelier, puisque les modifications qui permettront de résoudre ces deux problèmes seront faites à distance, via le dispositif Over The Air.