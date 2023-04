Développement durable : l'électrification "au coeur des enjeux"

Alphabet, spécialiste en solutions de mobilités à destination des entreprises, vient de révéler les conclusions d'une étude menée au quatrième trimestre 2022 auprès de 700 gestionnaires de flottes en Europe.

Cette étude, nommée "European Fleet Emission Monitor by Alphabet" (EFEM), s'était donnée pour mission de déterminer la place occupée par le développement durable dans les choix stratégiques des entreprises.

Aider les flottes à évaluer leur CO2

Plusieurs enseignements ressortent de cette enquête. Tout d'abord, une courte majorité (50,9%) des entreprises sondées reconnaissent « l'importance de prendre en considération le développement durable dans leurs décisions commerciales », constate Alphabet, tout en précisant que seules 37,3 % d'entre elles disent à ce jour « piloter activement leurs émissions de CO2 » tandis que 17 % concèdent tout simplement « ne pas connaître leur niveau d'émissions ».

Alphabet suggère dès lors la mise en place d'outils pour mesurer et réduire les émissions de CO2, type d'outil que la filiale du groupe BMW va d'ailleurs lancer prochainement. « En interrogeant nos clients, nous avons identifié chez eux le besoin urgent d'une solution de pilotage des émissions de CO2 complète et conviviale », déclare Andreas Baron, expert en développement durable et consulting chez Alphabet. « Nous nous sommes associés à un prestataire spécialisé pour développer un outil innovant qui permettra aux gestionnaires de flotte de prendre des décisions éclairées, concrètes et durables », explique-t-il.

Oui à l'électrification, mais freins tenaces

Le loueur longue durée, dans la logique de son étude, s'est intéressé plus précisément à l'électrification des flottes. Il apparaît que celle-ci est « au coeur des enjeux de développement durable pour les entreprises », souligne la direction d'Alphabet, appuyant son propos sur les données recueillies.

Selon l'étude, 69 % des responsables interrogés misent sur le fait que leur flotte sera à terme entièrement électrifiée. Parallèlement, 30 % estiment que les véhicules essence et diesel seront totalement sortis de leurs parcs dans les six à dix ans qui viennent. Une volonté d'accélérer la transition énergétique qui, toutefois, semble plus facile à afficher qu'à mettre en pratique, du moins à ce stade.

Alphabet confie ainsi que 94 % des gestionnaires de flottes font état de nombreux freins jusqu'à présent sur cette voie de l'électrification. Ils évoquent comme principaux obstacles le manque d'autonomie des véhicules (pour 37,7 % d'entre eux), et le manque d'infrastructures de recharge (35,7 %). Alphabet reconnaît que « différents freins devront être levés pour que la généralisation de flottes plus respectueuses de l’environnement devienne une réalité.»

Markus Deusing, PDG d'Alphabet International, qualifie en cela l'étude EFEM de « sorte de signal d'alarme pour les entreprises, qui doivent prendre des mesures immédiates pour réduire leurs émissions et adopter une approche plus durable.» Il ajoute qu’il est « de notre responsabilité à tous de montrer l'exemple et de mettre en œuvre des mesures qui contribuent à créer un avenir plus vert pour les générations à venir.»