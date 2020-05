Donald Trump affiche son soutien à Tesla et Elon Musk dans la relance de la production

Ce qui n'était au départ qu'une affaire de "jours" devient un symbole de la récupération politique dans sa plus grande splendeur. Tout part de la colère d'Elon Musk de ne pouvoir rouvrir son usine de Fremont, dans le comté d'Alameda. Comté qui, à l'encontre de l'assouplissement décidé en Californie, a jugé que la production de Tesla ne faisait pas partie des activités essentielles. En clair, Tesla n'était pas autorisé à relancer les chaînes d'assemblage et la fabrication des bornes et des panneaux solaires.

Elon Musk a alors décidé de braver l'interdit en rouvrant l'usine, menaçant au passage de délocaliser le siège et les activités tertiaires dans un autre Etat et même de ne plus maintenir la production à Fremont si un accord n'était pas trouvé.

Depuis, Elon Musk a reçu un soutien inattendu : celui du président américain, Donald Trump, qui a exprimé son mécontentement vis à vis de la Californie. Il faut toutefois rappeler qu'il y a un passif entre le milliardaire et l'Etat de l'Ouest, qui défie ouvertement les règles environnementales mises en place par l'administration Trump.

La récupération politique ne s'est pas arrêtée là puisque certains membres politiques de comtés dans les Etats du Texas et de Washington ont proposé à Elon Musk de venir s'installer, lui ouvrant les portes avec des offres fiscales probablement très avantageuses.